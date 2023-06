Cómoda victoria del Barça para decir adiós a la temporada

Los de Xavi Hernández han derrotado al Vissel Kobe con goles de Kessie y Eric Garcia Debut de Julián Araujo y buen partido de Pablo Torre, asistente en los dos goles

El Barça ha cerrado la temporada 2022-23 este mediodía con una cómoda victoria ante el Vissel Kobe. Los de Xavi Hernández han derrotado al equipo de Andrés Iniesta con goles de Kessie y Eric Garcia en un partido jugado en el Estadio Nacional de Tokio y que ha servido para homenajear al de Fuentealbilla, que recientemente anunció su marcha del fútbol japonés.

FICHA TÉCNICA Amistoso VIS 0 ________________ 2 FCB ALINEACIONES Vissel Kobe Maekawa (Megiolaro, 87') - Takahashi, Ozaki, Osaki (Thuler, 80'), Hatsuse (Hidaka, 46') (Terasaka, 87') - Samper (Nakasaka, 80'), Saito (Ogihara, 46'), Iniesta (Ide, 80') - Yuruki (Jean Patric, 46') - Sasaki (Kawasaki, 46') (Muto, 80') y Lincoln (Mugosa, 46') (Osako, 80'). Barça Iñaki Peña (Arnau Tenas, 60') - Julián Araujo, Eric Garcia, De Jong (Kounde, 46'), Marcos Alonso (Héctor Fort, 46') - Pau Prim, Kessie (Gavi, 46'), Pablo Torre (Unai, 60') - Dani Rodríguez (Raphinha, 46'), Lewandowski (Marc Guiu, 46') y Ansu Fati (Ferran Torres, 46'). Goles 0-1, Kessie (16'). 0-2, Eric Garcia (19'). Árbitro Jumpei Lida. No ha mostrado ninguna tarjeta. Incidencias Partido jugado en el Estadio Nacional de Tokio.

El encuentro ha servido para ver por primera vez con la camiseta del Barça al mexicano Julián Araujo. El lateral, que no pudo ser inscrito tras ser fichado en enero porque algunos papeles no llegaron a tiempo, se ha estrenado por la banda derecha. Ha sufrido las habilidades de Iniesta en algún momento, pero no ha tenido excesivos problemas en defensa, dando buena salida al balón y estando algo tímido cuando ha debido sumarse al ataque. En la segunda mitad, Xavi ha cambiado de banda de Araujo, pasando el mexicano a actuar por la izquierda. Ha mostrado su velocidad, yendo al cruce en una acción de contragolpe de los japoneses, evitando un gol seguro.

También se han estrenado los juveniles que Xavi se llevó a Japón: Pau Prim, Dani Rodríguez, Héctor Fort, Marc Guiu y Unai. Marc Guiu, que ha actuado de delantero centro en la segunda mitad, ha sido el más destacado entre los jóvenes, intentando el gol en varias ocasiones. También Pau Prim, que ha intentado organizar al equipo desde la habitual posición de Sergio Busquets, y Héctor Fort, insistente por la banda derecha.

Eric García puso el segundo gol en el marcador | FCB

Pablo Torre

El gran protagonista del encuentro, sin embargo, ha sido Pablo Torre. El joven futbolista cántabro ha gozado de pocas oportunidades durante la temporada, pero siempre que ha tenido minutos ha mostrado que es un jugador de perfil Barça. En Tokio, lo ha vuelto a demostrar. Suyos han sido los dos primeros disparos a puerta, uno al palo en el minuto dos y otros a las manos de Maekawa en el doce. Y suyas las asistencias de los dos goles. La primera, un pase filtrado aprovechado por Kessie y la segunda en un lanzamiento de córner rematado de cabeza por Eric Garcia.

También lo ha sido Iñaki Peña. El guardameta ha aparecido en la fase final de la primera parte cuando el Vissel Kobe se ha estirado. Iniesta ha demostrado que por él no pasan por los años. Su enorme calidad sigue intacta y ha guiado a los suyos hasta el área azulgrana, debiendo actuar el alicantino ante un buen disparo de Yuruki y un cabezazo de Lincoln.

Iniesta y De Jong, capitanes en el Vissel Kobe - Barça | Barça TV

La segunda parte no ha sido tan movida como la primera, con muchos cambios en los dos equipos. Lo más destacado ha sido el homenaje a Iniesta cuando ha sido reemplazado a falta de diez minutos. Sobre el césped, oportunidades en las dos porterías, especialmente en la japonesa. Brillantes acciones a balón parado entre Ferran Torres y Raphinha, buenas jugadas por la banda de Héctor Fort y unos cuantos remates tanto de Ferran Torres como de Marc Guiu siempre bien controlados por el portero local.

El marcador no se ha movido. La expedición regresa a Barcelona. Algunos jugadores se sumarán a sus selecciones y otros iniciarán las vacaciones. La plantilla debe volver a los entrenamientos el 10 de julio. Con caras nuevas y con alguno de los que ha viajado a Japón, posiblemente, en otro equipo.