La condición del Atlético para perdonar a Joao Félix

Según 'Correio da Manhã TV', el club colchonero no escuchará ninguna oferta hasta que el futbolista se disculpe públicamente El Barça no puede permitirse ahora mismo el fichaje del portugués, pero el atacante está dispuesto a esperar

Al reconocer públicamente que quiere cumplir su sueño y fichar por el FC Barcelona, Joao Félix puso punto final a su etapa en el Atlético de Madrid. Salvo sorpresa mayúscula, el futbolista portugués no volverá a defender la camiseta del club colchonero. Esto no quiere decir, sin embargo, que su situación esté desencallada. De hecho, desde el Metropolitano tienen muy claro que no escucharán ninguna oferta ni pondrán ningún tipo de facilidad a su salida hasta que el futbolista se disculpe públicamente.

Según ha informado ‘Correio da Manhã TV’, el Atético de Madrid ha puesto esta condición para ‘perdonar’ a Joao Félix y aceptar el inicio de las negociaciones. Aunque al equipo rojiblanco le interesa muchísimo desprenderse de su elevada ficha, quiere sentirse respetado antes de sentarse en la mesa de diálogo. Si el atacante accede a su petición, los dirigentes colchoneros tendrán varias alternativas para empezar a decidir cuál es más conveniente para sus intereses. Entre ellas, claro está, la del propio Barça.

La posición de la entidad culé es muy contundente. Ahora mismo, la operación es inviable. No hay más. El Barça está centrado en la inscripción de los fichajes que ya ha anunciado y de los futbolistas de su plantilla que ha renovado y, hasta que no lo consiga ni se produzca alguna venta importante, será incapaz de afrontar el posible fichaje de Joao. Cabe recordar que el Atlético pide una tarifa de préstamo más el 100% del salario del jugador, que no tiene ningún problema, de momento, en esperar.

Siempre según la fuente citada, hay otros equipos muy pendientes de la situación del luso. El Benfica está interesado en su regreso, pero no a cambio de Gonçalo Ramos como planteó el Atlético; el Galatasaray y el Fenerbahce sí que están dispuestos a realizar un esfuerzo económico importante, pero veremos si Joao Félix accede a abandonar el primer nivel europeo; el Aston Villa, por último, también está interesado en él, pero también necesitan esperar hasta el final del mercado.