La conciencia tranquila con Ansu

Xavi y su cuerpo técnico estaban pendientes de una evolución que no se dio Ansu tuvo claro tras la llamada de De Zerbi que ese debía ser su lugar esta temporada tras salir del Barça

La salida de Ansu generó muchos debates entre los aficionados. Era una decisión arriesgada y comprometida.

Xavi y su cuerpo técnico tienen la conciencia tranquila respecto a la salida del joven delantero hispano-guineano. Durante meses intentaron ver la evolución del delantero día a día en los entrenamientos pero no se produjo la esperada evolución.

Ansu no progresó y en los entrenamientos no marcaba diferencias. No iba. Pensaron que era lo mejor para todos, llegado ese punto, era probar fuera de Çan Barça.

Si se reencuentra y vuelve a ser el que se esperaba, genial. Pero en el Barcelona se había estancado y no progresaba. Este año con la irrupción de Lamine Yamal, le hubiera sido también muy difícil encontrar sitio en el once titular. Tienen la conciencia muy tranquila de que la salida de Ansu era lo mejor para todos.