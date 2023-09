Ansu Fati-Brighton: amor a primera vista

"Me encanta la Premier League y el Brighton es uno de los equipos que más seguía", asegura Ansu Fati en declaraciones a SPORT En el club están encantados con su actitud desde el primer día, ha llegado para sumar y el staff sabe que puede ser un jugador importantísimo esta temporada

Hay quién no ubicaba Brighton ni en el mapa de Inglaterra ni en el mapa fútbol. Hay quién ni siquiera sabía que existía un equipo en esa localidad situada en la costa sur de Inglaterra que se había metido por primera vez en su historia en la Europa League.

Pero Ansu Fati, que cuentan que piensa las cosas más de una vez antes de hacerlas, tenía claro tras la llamada de De Zerbi que ese debía ser su lugar esta temporada tras salir del Barça. Sonaba el Sevilla y se decía que lo tenía hecho con el Tottenham, pero su destino tenía que ser un Brighton que, de primeras, le venía como anillo al dedo.

Por ser, seguramente, el equipo que mejor juega de la Premier League junto al Manchester City y al Arsenal; por poder volver a sentirse protagonista; y, sobre todo, por tener un técnico que ha apostado por él desde el principio. De Zerbi, un técnico que cautiva y convence. Así lo asegura Ansu Fati en declaraciones a SPORT: "Hablé con Roberto. Tenía mucha confianza en mí y me dijo todo lo que pensaba de mí. Para mí, él fue clave en mi llegada. Es el gran culpable de que yo esté aquí. Lo que me dijo, cómo me ve como jugador y lo que puedo mejorar...".

"Este fue uno de los clubs que más seguí"

Sabía donde llegaba Ansu. Hacía tiempo que seguía los pasos del club. Tenía claro que este era un sitio donde poder recuperar su mejor versión y tener continuidad. “Sabía que el Brighton era un club que había crecido durante las últimas temporadas y que había progresado muy bien, llegando incluso a clasificarse para la Europa League esta temporada. Me gusta mucho la Premier League y este fue uno de los clubes que más seguí”, asegura el canterano azulgrana.

En Brighton debía crecer y a Ansu Fati le tocó ponerse el mono de trabajo desde un principio. No rechistó. Cuentan desde el Brighton que el canterano azulgrana se ha mostrado desde el primer día con mucha humildad, con la ilusión de ser importante, muy consciente de la oportunidad que tiene para recuperar su mejor nivel y con la voluntad de currar para ganarse los minutos deseados.

Unos minutos que De Zerbi no promete a nadie, pero que ya han ido llegando y que llegarán por la importancia que Ansu debería tener en los esquemas 'seagulls'. Tampoco quieren correr con él ni incluirlo en el equipo a marchas forzadas.

Un parón que le ha venido bien

Tras aprovechar el parón por selecciones para coger sensaciones y aclimatarse al ritmo del Brighton, Ansu pudo disputar media hora de partido en la convincente victoria ante el Manchester United y ayer fue ya titular en el primer partido en la historia del Brighton en la Europa League. Los 'seagulls' cayeron y el azulgrana no pudo impedirlo.

A Ansu se le vio móvil y con ganas partiendo desde la zona de tres cuartos. Es ahí donde lo ve De Zerbi de momento, en esa posición de mediapunta por detrás del '9' y atacando el área. "Es decisión del entrenador, pero puedo jugar en cualquiera de las posiciones de arriba", indica. Podría ser extremo, pero es una posición que el equipo de las gaviotas ya tiene bien cubierta.

Sea como fuere y juegue donde juegue (que lo hará), lo cierto es que, hasta la fecha, Ansu Fati ha caído de pie en Brighton. Ganas de crecer, un estilo de juego que le gusta y que le es familiar, un vestuario que lo ha recibido con los brazos abiertos desde el primer día y una ciudad y unos fans que tienen depositadas muchísimas esperanzas en él.

El caldo de cultivo es bueno. Solo el tiempo dirá. Él lo tiene claro: "Quiero hacer una gran temporada, luchar por el equipo, intentar clasificarnos para Europa como hicieron el año pasado, y si podemos clasificarnos para la Champions League, sería aún mejor". La ambición de Ansu es la ambición del Brighton y la de De Zerbi. El azulgrana sabe que está ante una oportunidad de oro para reivindicarse. Y la piensa aprovechar.