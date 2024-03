Christensen: "No me voy a ninguna parte"

Andreas Christensen ha concedido una entrevista a la televisión danesa 'TV 2 Sport', en la que repasa la actualidad azulgrana. Desde hace meses el danés aparece como una opción de venta este verano para el Barça, pero esta vez ha sido más tajante que nunca.

"No me voy a ninguna parte. Cuando vine, sabía en lo que me estaba metiendo y todavía estoy increíblemente feliz. No me veo en ninguna parte que no sea aquí después del verano", avanza.

Christensen también reflexiona sobre cómo está viviendo el cambió de posición. Acostumbrado a jugar de central desde hace años, Xavi lo está usando como mediocentro desde hace semanas. "Había pasado mucho tiempo desde la última vez que había jugado en esta posición y por supuesto tengo que acostumbrarme a muchas cosas. Pero en realidad lo disfruto", señaló.

El danés explica lo que le pide Xavi: "Tengo que mantener el equilibrio delante de la defensa. Llenar el espacio que queda detrás de los delanteros tanto cuando estamos con la pelota como cuando no estamos con la pelota".

A Christensen también le preguntan por la atípica situación que ha vivido el Barça en el banquillo. El central reconoce que fue triste escuchar a Xavi decir que lo dejaba en junio. "Estuviera de acuerdo o no tengo que aceptarlo. Creo que en el equipo hemos sabido dejar el tema de lado, porque tenemos otras cosas que tenemos que corregir como nuestro juego", señaló.

"Él fue quien me trajo hasta aquí y, por tanto, ha sido fundamental para hacer realidad uno de mis sueños. Es triste, pero sólo puedo aceptarlo si es lo que él cree que el club necesita".