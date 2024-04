La cláusula que marca el futuro de Bernardo Silva

El clan portugués del Barça podría aumentar sus integrantes la próxima temporada. Almenos es lo que querría Joao Félix, que hoy ha concedido una entrevista para 'Jijantes' en la que ha hablado sobre su situación en el Barça, la marcha de Xavi y la posibilidad de firmar a Bernardo Silva.

"Si fuera Deco por un día ficharía a Bernardo Silva, sin duda" ha soltado tajante Félix, que no se ha cortado elogiando a su compañero de selección. "Que lo traigan. ¿Le has visto jugar? Es mejor aún como persona. Es de la generación de Cancelo. Ahora los jugadores duran hasta los 35-36 años" ha comentado el luso.

Según cuenta Joao Félix, Bernardo le ha preguntado por la ciudad condal. "Me pregunta sobre Barcelona, tiene su cuñada aquí, sobre cómo son las cosas aquí, el clima, temas fiscales... Le digo que todo bien para que venga" ha expresado.

Sin embargo, el fichaje del mediapunta por el Barça es muy complicado debido a la delicada situación económica del club. Tal como informó Fabrizio Romano, la última renovación de Bernardo Silva por el Manchester City hasta 2026 incluía una cláusula de rescisión de 50 millones de libras, que se activa este próximo verano.

La línea entre el deseo y la racionalidad

Esta cantidad no parece un impedimento para Joao Félix. "Por 50 millones lo traería y por 60-70. Lo vale" ha asegurado el portugués. Pero las cuentas del Barça no engañan y la operación no es nada fácil.

El pasado mercado de invierno, Vitor Roque llegó a Can Barça para reforzar la delantera. El Barça pagó algo más de 30 millones por el ariete, pero estuvo a punto de no poder hacerlo debutar en liga. La lesión de Gavi, que fue un palo terrible para el equipo, acabó siendo la solución para inscribir al brasileño, ya que Gavi no jugaría más esta temporada y su baja abrió un pequeño espacio que el club aprovechó con Roque.

Hasta este punto está ahogado el club, que supera el límite salarial de LaLiga por más de 200 millones. El presidente de la competición, Javier Tebas, ha comentado en varias ocasiones recientes que el Barça está obligado a vender algún jugador importante para cuadrar las cuentas. "Tienen dos o tres jugadores de primer nivel que los pueden vender. Los venden y con eso solucionan gran parte del programa" señaló hace algo más de un mes.

Además, los problemas económicos también han afectado a la búsqueda del nuevo entrenador. De Zerbi o Rúben Amorim están prácticamente descartados a causa de sus cláusulas de rescisión, de 15 y 20 millones respectivamente.

El Barça estuvo cerca de Bernardo el verano pasado, pero la delicada situación económica del club frenó la posibilidad del luso de vestir la camiseta azulgrana y renovó hasta 2026. Pese a la esperanza creada por las palabras de Joao, sobre todo por el interés de Bernardo sobre Barcelona, el club deberá encontrar alguna solución para llevar a cabo una operación de tal magnitud.