El clásico femenino se podrá ver gratis

DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ofrecerá el Real Madrid vs FC Barcelona de Liga F de forma gratuita, solo con registrarse en DAZN.com. El duelo entre primer y segundo clasificado del campeonato se podrá seguir este domingo, con la mejor previa desde las 17:45, incluyendo entrevistas a las jugadoras antes de que eche a rodar el balón y en el postpartido.

El FC Barcelona, que todavía no conoce la derrota en el campeonato doméstico, visita el Estadio Alfredo Di Stéfano para medirse al Real Madrid de Toril, que busca recortar puntos ante las vigentes campeonas de Liga F y UWCL. El de este domingo será un duelo repleto de rivalidad y talento, con algunas de las mejores jugadoras del mundo frente a frente, como Aitana Bonmatí, actual ganadora del Balón de Oro y The Best, Athenea del Castillo, Caroline Graham Hansen, Olga Carmona, Alexia Putellas o Tere Abelleira. Un encuentro que ningún aficionado al fútbol debería perderse.

Los usuarios de DAZN podrán disfrutar del duelo con la narración de Andrea Segura y los comentarios de Sandra Riquelme, y todos los detalles desde el pie de campo con Irene Pallardó.

Además, los fans podrán seguir y comentar el partido en La Grada, la funcionalidad interactiva de la plataforma que ofrece a los aficionados la posibilidad de chatear en vivo, así como compartir GIFs y stickers y participar en encuestas en tiempo real. Con esta propuesta, la plataforma promueve un sentimiento de comunidad entre todos los amantes del fútbol femenino, revolucionando la experiencia de visionado del partido y haciendo que los fans de ambos equipos se sientan como si estuviesen en el propio estadio.

REAL MADRID VS BARCELONA / EFE - Daniel González

El mejor fútbol femenino más accesible que nunca en DAZN

Además del esperado duelo entre Real Madrid y FC Barcelona, DAZN ofrecerá esta jornada totalmente gratis el Costa Adeje Tenerife vs Sevilla FC (sábado 23 a las 12:00) y el Levante Las Planas vs Villarreal (domingo 24 a las 14:00), solo con registrarse en DAZN.com. Estos encuentros se suman a las grandes citas del fútbol femenino europeo, que también estarán disponibles en DAZN sin necesidad de suscribirse a un plan de pago, con choques como el Manchester City vs Manchester United de la liga inglesa (sábado 13:30) o el Fiorentina vs Inter de liga italiana (domingo 24 a las 15:00).

Para estar al día de todas las novedades en el mundo del fútbol femenino, así como disfrutar de resúmenes y entrevistas con las cracks de nuestro deporte, DAZN ofrece ‘La Central’, su programa semanal presentado por Andrea Segura y Sandra Riquelme. Los fans descubrirán el análisis de todo lo acontecido en los partidos de ida de los cuartos de final de la UWCL, así como lo más destacado del Real Madrid vs FC Barcelona en el programa del próximo martes 26 de marzo a las 18:00.

El derbi vasco desde el Reale Arena hasta DAZN

La jornada de Liga F ofrecerá a los aficionados otro duelo imprescindible, el derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic Club que, en esta ocasión, se disputará en el Reale Arena donostiarra el sábado (17:45).

El duelo regional se podrá seguir en DAZN con una previa de 15 minutos y contará con entrevistas a las protagonistas antes de que dé comienzo el choque y también a su finalización. El partido se podrá seguir en la plataforma con la narración y los comentarios de Raúl García Pozuelo y Marta Marañón, mientras que Leyre Barriocanal ofrecerá todas las novedades desde el verde del estadio txuri-urdin