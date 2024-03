Alexia: "Por fin puedo hacer lo que más me gusta"

No hay nada que haga más feliz a Alexia Putellas que vestirse de corto, ponerse las botas y saltar al campo a por un balón. 117 días después, volvió la 'Reina' y sonríe el fútbol, porque lo retomó allí donde lo dejó: marcando.

En San Mamés se quedó sin minutos, ni salió a calentar. Jonatan Giráldez daba por válida el alta médica que la capitana recibió con la selección, antes de la final de la Nations League, pero consideraba que "todavía no era el momento", sí el de Fridolina Rolfö. El regreso de Alexia se ha hecho esperar.

Con cuatro goles de ventaja al descanso, el vigués la llamó a filas. Se ejercitaba en la banda con la sueca y también con Bruna Vilamala. Y ya en ese momento se llevó una ovación de las 1.115 almas en la grada del Campo 7 de Zubieta. Todos y todas estaban ansiosos por verla.

Entró en la primera ventana de cambios por Mariona Caldentey, en el 67. Y ocupó su posición habitual, de interior zurda, a pesar de que esta temporada estaba jugando en punta con el Barça.

DEL JOHAN A ZUBIETA

En su último partido, el 14 de noviembre, anotó un doblete contra el Benfica para convertirse en la máxima goleadora de la historia azulgrana en la Champions, superando, así, a Jenni Hermoso. Lo celebró con un beso al escudo, como muestra de amor eterna por el Barça. Y justo después tuvo que abandonar el terreno de juego.

¡Alexia cierra el debate y 'responde' a los rumores sobre su renovación! / Javi Ferrándiz

Ya recuperada de las molestias y tras ser sometida a una artroscopia para limpiar la rodilla, Alexia volvió de la misma forma que se fue: con gol. Tardó catorce minutos en marcar. Recibió un centro de Bronze y remató a bocajarro con su zurda de oro. Y otra sonrisa.

CAPITANA FELIZ

"La he visto por ahí, me ha caído a mí y para dentro", dijo la capitana al término del encuentro en declaraciones para el club. "Nada, es algo anecdótico. Son las buenas sensaciones, el encontrarme bien y sentir la conexión con mis compañeras como si no hubiesen pasado tres meses. Estoy muy feliz, aquí es donde mejor me encuentro, en el campo y cerca de mis compañeras, ayudando al equipo".

Alexia está, sin duda, "muy feliz y contenta, por fin puedo hacer lo que más me gusta, que es jugar, competir y ganar. Tengo muchas ganas de seguir sumando, de disfrutar dentro del campo con mis compañeras y sobre todo de seguir ganándolo todo".

Ante la Real Sociedad descansaron piezas indiscutibles como Aitana, Patri o Engen. Y el Barça ganó por goleada igualmente. "Es una de las esencias de este equipo, sea cual sea el rival, el partido, el campo... Lo damos todo. Cada una desde su rol, el 'staff', las jugadoras, los médicos... Todas empujamos para seguir ganando todos los partidos y afrontar el tramo decisivo con opciones de ganar todos los títulos". Palabra de capitana. Qué bueno que volviste...