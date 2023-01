Cinco casos abiertos: habrá movimientos en invierno

Quedan 15 días para el cierre del mercado y el Barça se va a mover En defensa se escucharán ofertas por Eric García

Quedan 15 días para el cierre del mercado y, pese a los deseos de tranquilidad y sosiego de Xavi en cuanto a movimientos de jugadores en su plantilla, no duden de que el Barcelona se va a mover.

Hay dos razones que llevan a la secretaría técnica a provocar estos movimientos. Primero está la necesidad imperiosa de inscribir a Gavi y a Araujo en el primer equipo y de renovar a Balde, tres jugadores que hoy constan como jugadores del filial pero como no cambie su situación, unos y otros están convencidos de que pueden salir libres a final de temporada. Perder a Araujo y a Gavi sin cobrar nada a cambio sería una catástrofe en la gestión. Así pues, hay que inscribirles y para ello hay que crear espacio en el fair play porque, hoy por hoy, no lo hay. Esto quiere decir, provocar la salida de algún jugador.

El segundo punto es que en este mercado la proporción para fichar es 1 a 1. O sea, sacas masa salarial por uno y entra otro. Hay que sacar a alguien para que entren Araujo y Gavi, sobretodo. En verano esta regla pasa a ser 4 a 1. Un freno que hará muy complicado fichar por lo que hay que aprovechar la actual ventana para reforzar al equipo. Una plantilla que ya se reforzó mucho el pasado verano pero que el día a día nos demuestra que hay jugadores que no están a nivel y que sería bueno buscar alternativas. Durante los últimos días ya han salido nombres en la prensa. Y habrá alguno más.

Está claro que en defensa se escucharán ofertas por Eric García. En la Premier tiene caché. Bellerín tampoco cuenta pero acaba contrato y no es fácil que haya la opción de venderlo en invierno. Si llega la oportunidad, también se escuchará. En el medio del campo no hay ninguno que pueda salir. Solo hay que pensar en qué hacer con la marcha de Busquets y si tiene que llegar alguien, ahora es un buen momento (para evitar la regla del 4 a 1). En ataque hay tres jugadores señalados: Raphinha, Ferran Torres y Memphis. Los dos primeros están en el escaparate para quien quiera ficharles y ofrecer una buena oferta, que se escucharía. El primero no ha marcado diferencias y el segundo se ha estado apagando. Ser delantero en el Barça exige algo más. El caso de Memphis es diferente, pues acaba contrato, no ha jugado y a todas las partes les interesa una salida pese a que su rendimiento no ha sido nada malo cuando ha tenido la oportunidad. Él puede ser la primera pieza que salga pero habrá que estar atentos: puede haber más.