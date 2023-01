Xavi: "Hoy los jugadores se han liberado"

El técnico del Barça era un hombre feliz tras conquistar su primer título como técnico blaugrana "Esta Supercopa da tranquilidad, confianza y moral al proyecto, pero hay que seguir", aseguró Xavi

Xavi Hernández era ayer, nada más acabar el partido, un hombre feliz, satisfecho por el que era su primer título como entrenador del Barça, la Supercopa de España, pero también por el fútbol que practicó su equipo, algo que elogió de forma especial: “Estoy muy contento y satisfecho porque me importa mucho el cómo y cuando ganamos y no jugamos como creo que hay que hacerlo no me voy satisfecho. En esta época condiciona mucho ganar, pero siempre pensamos en el cómo”, dijo en rueda de prensa.

El técnico blaugrana explicó que “hemos pensado en cuatro centrocampistas, en generar superioridad, y Gavi, Pedri y Busi lo han entendido muy bien. Lo que hemos ideado y planificado ha salido a la perfección”, lo que convierte la victoria en mucho más especial:“Estoy muy contento por los jugadores porque, desde que estoy aquí, quieren ganar y trabajan para ello. Han recibido muchas críticas y hoy se han liberado. Nos da mucha confianza, hay que estar muy orgullosos. Para el barcelonismo es muy positivo, las hemos visto de todos los colores. Estamos creando un equipo y espero que sea el primero de muchos”.

Xavi entiende que ganar la Supercopa “da mucha tranquilidad, mucha confianza, sobre todo porque lo que hemos planteado los jugadores ven que sale y sale de forma excelente. Ganas al Madrid dominando y esto hace que los jugadores crean en lo que está haciendo el staff. Da moral. Sé cómo sufre el jugador cuando se le critica, pero somos una piña y hoy ha salido todo”.

A nivel individual, destacó de Gavi que “es un chico que nos emociona a todos cuando lo ves competir así. Pone alma, corazón y un carácter que contagia al equipo. Con 18 años tiene una capacidad de liderazgo que le sale de dentro. Esa rabia... No tiene techo, que no frene”. Acabó diciendo que esta victoria “me quedará para toda la vida porque es mi primer título”.