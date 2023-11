Oficial: ¡Cesc Fábregas se estrenará como entrenador!

El Como 1907 de la Serie B ha anunciado que el ex del FC Barcelona será su nuevo entrenador Tras ser jugador del club italiano y accionista, entrenará al primer equipo y su debut será el próximo 25 de noviembre

Cesc Fábregas empezará su andadura como entrenador en Italia. Lo hará en la Serie B, en el Como 1907, un equipo que a dia de hoy tiene el objetivo de subir a la máxima categoria. Tras dirigir al segundo equipo, da el salto a la Serie B para intentar lograr el objetivo del 'ascenso'. El equipo se encontraba sexto en liga pero han decidido destituir a su anterior técnico, Moreno Longo, pese a que había sumado 7 de los últimos 9 puntos posibles. "La búsqueda de un nuevo entrenador comienza inmediatamente con Cesc Fàbregas y el actual cuerpo técnico asumiendo sus funciones provisionalmente", anunció el club en un comunicado.

Cesc se retiró en el mismo Como. Tras ser jugador del club la pasada campaña, ahora pasará a los banquillos. El ex del Barça ha decidido coger el puesto de primer entrenador tras dirigir al segundo equipo en su primera etapa como técnico. Será 'la primera' aventura profesional del de Arenys de Mar al frente de los banquillos tras retirarse la pasada campaña de los terrenos de juegos.

Fábregas disputó 17 partidos con la camiseta del equipo italiano, que confía en el español para intentar el ascenso a la Serie A.

"Después de varios meses de planificación estratégica, la junta decidió que un cambio dinámico era lo mejor para el club. Longo se unió a Como en septiembre de 2022, donde ayudó al equipo a evitar el descenso y terminó en el puesto 13 la temporada pasada. Cesc Fàbregas, que actualmente entrena al Como 1907 Primavera, realizará su primer entrenamiento el miércoles por la mañana".

