Cesc Fábregas será nuevo entrenador del Como italiano

El ex jugador del FC Barcelona probará su primera aventura profesional en los banquillos Cogerá al Como de la segunda división italiana en posiciones de Play-Off

Cesc Fábregas apunta a nuevo técnico del Como de la segunda división italiana. Quien fuera jugador del club, cogería el puesto de primer entrenador tras dirigir al segundo equipo en su primera etapa como técnico.

Será la primera aventura profesional del de Arenys de Mar al frente de los banquillos tras retirarse la pasada campaña de los terrenos de juegos. Fábregas disputó 17 partidos con la camiseta del equipo italiano, que confía en el español para intentar el ascenso a la Serie A.

🚨🔵 Cesc Fabregas will be appointed as new Como head coach. It’s his first experience as 1st team manager.



