Cerezo: "Si Joao Félix se besa el escudo del Barça es porque así lo siente"

El presidente del Atlético habló sobre la temporada del portugués en Barcelona "No sé qué tendrá ahora mismo Joao Félix en la cabeza", aseguró Cerezo

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, pasó por los micrófonos de 'El Larguero' de la Cadena Ser para hablar del Barça-Atlético del próximo domingo en el Estadi Olímpic Lluís Companys. El dirigenge colchonero estará presente en el palco de Montjuïc junto a su homónimo blaugrana, Joan Laporta.

Cerezo no eludió hablar del nombre propio del partido desde que abandonara el Metropolitano en verano para jugar cedido en el Barça, Joao Félix. Cuestionado en tono jocoso sobre la posibilidad de que el portugués cogiera un "resfriadito" para causar baja, Enrique fue todo un caballero: "Siempre pienso que el fútbol es espectáculo y hay que ver a los equipos con los mejores jugadores. Por supuesto, Joao Félix es un jugador magnífico".

Sobre la situación del delantero luso, comentó que "por diversas circunstancias, no está en el Atlético" y tiene claro que, por poco bien que le vayan las cosas, la puede liar: "No me extrañaría que Joao tuviera su gran tarde, pero si no es asi, pues será la siguiente".

Fue, además, comprensivo con la posibilidad de que, si Joao Félix marca, se bese el escudo del Barça: "Ten en cuenta que muchos jugadores besan el escudo, yo no sé qué tendrá en la cabeza ahora mismo, hace dos años que no hablo con él, pero, realmente, si besa el escudo del Barcelona es porque siente al Barcelona, si no, no lo besaría".