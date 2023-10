Cerezo contesta a Joao Félix

El presidente del Atlético de Madrid le recuerda que es jugador del club rojiblanco Dice que están encantados por el buen rendimiento del portugués en el Barça porque puede llegar a ser uno de los mejores del mundo

Joao Félix, cedido por el Atlético de Madrid al Barça este verano, insinuó ayer que le gustaría quedarse en el club azulgrana. "Estoy contento de estar en un club grande como el Barça, con una forma de jugar que me va bien. La diferencia con el Atlético es la forma de jugar, no quiero decir que la forma del Atlético esté mal, pero me adapto mejor a la forma del Barça. Necesitaba un cambio de aires", dijo en la previa del Oporto- Barça.

El portugués ha recibido este mediodía respuesta del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que ha querido dejar bien claro que Joao Félix sigue siendo jugador 'colchonero'. "Joao Félix es muy libre de decir lo que quiera. Él sabe que es un jugador del Atlético cedido en el Barça. Yo creo que será uno de los mejores, y es uno de los mejores jugadores que hay en estos momentos en Europa", ha declarado a la prensa antes de la comida de directivas previa al encuentro entre el Atlético de Madrid y el Feyenoord.

Joao Félix, en rueda de prensa | Valentí Enrich

Cerezo no ha querido entrar cuando se le ha preguntado porque no ha triunfado el portugués en el Atlético de Madrid. "En cosas técnicas no entro. Aquí no funcionó y en el Barça sí funciona. Estamos encantados, qué más queremos que Joao sea el mejor del mundo, que posiblemente lo será".

Correa

El presidente del Atlético de Madrid también ha hablado sobre Correa. El argentino jugó el pasado fin de semana tras la polémica que se generó por la entrada que recibió de Bellingham en el derbi. "Hay que felicitarle. Jugó el partido infiltrado, eso dice mucho de él porque hoy los jugadores no se quieren infiltrar. Él lo hizo así, hacía falta para el equipo, y le salió muy bien el partido. Pero Correa estaba lesionado", ha explicado.