Joao Félix: "Frenkie de Jong es el jugador que más me ha sorprendido"

El portugués afirmó sentirse "feliz" en el Barça con "una idea a la que me adapto mejor que en el Atlético de Madrid" Joao Félix admitió que "es especial" jugar en Portugal, pero sobre todo piensa en "meter al Barça entre los candidatos a la Champions"

Joao Félix fue el jugador elegido para comparecer en la sala de prensa de O Dragao para valorar el partido que medirá al FC Barcelona ante el Oporto. El portugués insistió en el acierto en su decisión de fichar por el Barça y reveló que el compañero que más le ha llamado la atención es Frenkie de Jong, baja por lesión para este partido.

Joao no tuvo reparos en mojarse y señaló que "el jugador que me ha sorprendido más es Frenkie, ya lo conocía de la tele, pero en persona tienes otra perspectiva de su juego y control. De Lewandowski todos conocen que es un goleador, es un delantero increíble".

El luso está contento de milirar en "un club grande como el Barça, con una forma de jugar que me va bien. Debo seguir igual". Joao Félix se extendió al explicar que “la diferencia que puede haber un equipo como Atlético es la forma de jugar, no quiere decir que la forma del Atlético esté mal, pero me adapto mejor a la idea del Barcelona. Necesitaba un cambio de aires, como hice en enero en el Chelsea y ahora soy feliz”.

Joao Félix llegando al pupitre para hablar del Oporto - FC Barcelona | Valentí Enrich

Joao Félix dijo que el equipo está preparado para medirse "al rival más difícil del grupo. Vamos paso a paso. Queremos meter al Barça entre los candidatos a la Champions". El delantero vuelve a su país y considera que "es un partido especial, aunque es uno más".

El sueño del gol

Su objetivo es ayudar al equipo y sueña con “marcar goles en todos los partidos, en O Dragao o donde sea. Tendré familiares y amigos en la grada, aunque no deja de ser un partido más que intentaremos ganar”.

Joao Félix apunta a titular, si bien dijo que sabe que en cualquier momento le puede llegar el momento de rotar. "Estoy preparado. Soy uno más de la plantilla. Si el míster cree que debo ser suplente lo debo tomar de la mejor manera", recalcó.

Defensa de cinco

Del Oporto comentó que en caso de "jugar contra cinco defensas será más complicado, se mete gente atrás y tendremos que buscar la manera que nos diga el míster para afrontarlo. Debemos poner nuestra táctica en juego y hacerlo bien”.

El club portugués llega de perder ante el Benfica, algo que considera peligroso. “La derrota ante el Benfica hará que tengan más ganas de jugar. Sabemos que el Oporto cuando pierde sale con ganas de hacerlo mejor. Aquí los partidos siempre son complicados y estamos preparados para ello”