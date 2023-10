El salto debe empezar hoy

Do Dragao y el Oporto medirán la competitividad del Barça de Xavi en Europa El equipo azulgrana necesita un triunfo en un gran escenario europeo, algo que no logra desde el 2020

El Barça quiere dejar atrás los viejos fantasmas de la Champions. Mentalmente ya no tiene la losa de las infaustas noches de Roma, Liverpool o Lisboa porque Ter Stegen y Sergi Roberto son los únicos supervivientes de aquellos descalabros, pero tampoco puede olvidarse que muchos otros jugadores de la plantilla sí que han sufrido los fracasos de las dos últimas temporadas, en las que el equipo ha sido incapaz de superar la fase de grupos.

Ya fuera por falta de talento, lesiones inoportunas, malas decisiones arbitrales, como en Milán ante el Inter, o por cierta inmadurez del proyecto, pero la realidad es que el Barça perdió su estatus en Europa. Quizá no el respeto, pero sí que dejó de contar entre los equipos que todo el mundo da por sentado que estarán en octavos de final.

Pero esta temporada ya no hay excusas que valgan. “Cuando llegué no nos daba. El año pasado sí nos daba para competir pero no para resultados y este año nos da para competir y para resultados. Es la temporada donde queremos dar este salto en la Champions”, reconoció Xavi antes del debut ante el Amberes en el Lluís Companys.

Un salto de calidad

Y la sensación es que no le falta razón. El equipo se ha reforzado bien, con futbolistas que han dado un plus de calidad y competitividad. De nuevo, las lesiones han llegado en un momento inoportuno, porque Pedri, De Jong y Raphinha no podrán jugar hoy en Oporto, pero existe el convencimiento que sin ellos el Barça sigue siendo capaz de dar un golpe sobre la mesa y anunciar a los cuatro vientos que está preparado para volver al sitio que jamás debió abandonar.

Los jugadores del Barça sobre el césped des estadio Do Dragao | Valentí Enrich

En Do Dragao, el equipo azulgrana se juega la primera plaza del grupo H pero también demostrarse a sí mismo y a sus rivales que los malos tiempos ya están enterrados. Es una magnífica ocasión para volver a ganar en un gran escenario europeo lejos de casa. El último gran triunfo en la máxima competición continental fue el 28 de octubre del 2020 ante la Juventus, con goles de Dembélé y Messi. Desde entonces, la nada en duelos exigentes.

La Champions es una competición que castiga sobremanera los errores. Por eso el Barça hoy no puede cometerlos. Debe ser muy fuerte atrás y efectivo delante. En este sentido, hay que mejorar respecto a los últimos partidos. Se concedió demasiado atrás ante el Celta y el Mallorca y se perdonó en exceso arriba ante el Sevilla. Pero la trayectoria del equipo esta temporada invita al optimismo. El salto que pidió Xavi en la Champions empieza hoy en Oporto.