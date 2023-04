Cañizares: "No me creo la vuelta de Messi"

Santi Cañizares se mostró contrario a la vuelta de Leo Messi al Barcelona en su aparición en el programa 'Despierta San Francisco' de Radio Marca. El ex portero y comentarista deportivo aseguró que "no me creo la vuelta de Messi al Barça. El Barcelona ha pasado un luto con Messi, que ha sido el mejor jugador de su historia. Se ha hecho un proyecto de futuro que le está funcionando para regresar en España. Traer de vuelta a Messi significaría cambiar toda la estructura. No creo que la conveniencia deportiva del Barcelona sea traerle de vuelta. Honestamente yo deseo que esté en la Liga", comentó.

Santiago Cañizares también hizo un repaso sobre la actualidad del Valencia, club en el que jugó bajo las órdenes de Ronald Koeman: "El Valencia está poniendo una actitud extraordinaria en casa, pero tiene carencias en la plantilla y en la gestión de club. Con Baraja han puesto amor propio y Mestalla está con el equipo. La afición es el gran patrimonio que tiene el Valencia. Creo que no tiene plantilla para estar peleando por el descenso, con el talento tiene que llegar para la salvación"