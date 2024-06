Mbappé, rueda de prensa con Francia en directo: primera comparecencia como jugador del Real Madrid

Sobre como afrontó su enfrentamiento con el PSG

"Hay mucha presión, pero es sólo fútbol y hay cosas más serias en la vida. Siempre he tenido esta educación de no venir a llorar. Me pagan generosamente por jugar al fútbol y hacer lo que me apasiona, mientras algunos se levantan para ir a una fábrica y hacer un trabajo agotador. Sigo diciendo que lo que pasé no se lo deseo a nadie, así que me parece inapropiado venir y quejarme cuando veo lo que está pasando, hay cosas mucho peores en el mundo. No fue fácil pero es parte de mi educación, tal vez debería haberlo hecho"