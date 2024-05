De Zerbi tiene claro dónde quiere entrenar

No tendrá problemas para encontrar trabajo Roberto De Zerbi en los próximos meses. El entrenador italiano se despidió del Brighton, donde ha estado dos temporadas, para arrancar un nuevo proyecto en los banquillos. Su ilusión por empezar desde cero sigue intacta, así que se convertirá en uno de los principales protagonistas del mercado estival.

El técnico italiano completó dos brillantes temporadas en el Brighton, donde reconstruyó un equipo que peleaba por no descender en un club capaz de entrar en posiciones europeas con gran solvencia. Su trabajo en Inglaterra le ha ganado un nombre en Europa, un entrenador que está en la lista de futuribles de los mejores equipos del continente.

De Zerbi respondió después de su último partido contra el Brighton a las dudas sobre qué próximo destino escogerá: "No hay ningún club, nadie ha ofrecido nada. Por el momento, nada. Pero espero volver a trabajar en la Premier League. No sé dónde ni cuándo, pero fue un honor trabajar en la Premier League, una oportunidad increíble. Me dieron la oportunidad de conocer este club, esta ciudad, esta afición y todo eso que no puedo olvidar".

El técnico italiano aseguró también no tener problemas en tomar un parón esta temporada, aunque parece que sus prioridades se centran en seguir labrando su nombre en el campeonato inglés. Habrá que estar atentos al futuro del entrenador, que también había sido pretendido por el FC Barcelona hace escasos meses.