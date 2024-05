¿La última semana de Xavi?

El último partido de la temporada en Montjuïc se jugó con un ambiente enrarecido. En el campo el Barça se jugaba la segunda plaza, pero todas las miradas se dirigieron al palco y al banquillo. Laporta no aclara el futuro del banquillo y Xavi mantiene un relato inalterable, a pesar del ruido ambiental.

Nadie le ha comunicado nada, insiste, así que su marco mental sigue siendo el mismo: habla como si estuviera preparando la próxima temporada. "Estoy en permanente contacto con Deco para planificar la próxima temporada y sí, cuando tomemos decisiones habrá que hablar con los jugadores",

Una situación de incertidumbre en la que también está en juego la planificación de la plantilla. ¿Cómo afectaría un cambio de entrenador en las decisiones que ya estaban tomadas? ¿Hay margen económico para que haya una planificación distinta? ¿Tiene algo que decir Deco? Son muchas cuestiones sin respuesta que hicieron que el domingo se analizara cada detalle de lo que ocurrió cuando terminó el encuentro.

Toda la atención estaba puesta en la posibilidad del esperado encuentro y sus consecuencias. El propio Xavi reconoció en la rueda de prensa posterior al partido que seguramente se encontraría con el presidente. En realidad es algo habitual, casi rutinario, que el presidente y el entrenador se encuentren tras los partidos en el estadio. Y esta vez no fue diferente: el encuentro se desarrolló precisamente en esos términos protocolarios, sin que se tratara el tema esperado. Fue una charla que no se alargó, en parte porque Laporta no se encontraba demasiado bien, ya que arrastra un catarro fuerte que hizo que incluso le recomendaran que no asistiera a la final de la Copa de la Reina.

La reunión pendiente

Fuentes de dentro del club apuntaron que no hay prevista ninguna reunión para esta semana entre Xavi y Laporta y que en todo caso llegaría cuando termine la temporada. Xavi tiene ahora por delante el encuentro intrascendente ante el Sevilla este domingo, donde no hay nada en juego. La gran duda ahora es ver si se trata de la última semana del técnico en el Barça.

Ayer en el programa de Catalunya Ràdio, 'El Club de la mitjanit' apuntaban que personas cercanas a Laporta ya no ponen la mano en el fuego sobre la destitución de Xavi. Además, el técnico en ningún caso tiene la intención de renunciar al cargo. Esta semana en el club apuntan a la importancia de que no haya nada que desvíe la atención de la final de Champions que jugará el femenino, así que todo apunta a que no habrá noticias hasta después del encuentro ante el Sevilla con el cierre liguero.