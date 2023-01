Busquets, segunda juventud en un Barça reconocible

"Busquets, en este contexto, todavía es el mejor", recordó Eder Sarabia durante el clásico El centrocampista reivindicó su vigencia en la Supercopa a pocos meses de finalizar su contrato

"Busquets, en este contexto, todavía es el mejor". Eder Sarabia lanzó este mensaje durante el clásico de la Supercopa en su cuenta de twitter. El mensaje del que fuera segundo de Setién, resumía el sentir general.

Cuando el capitán está protegido, cuando le acompaña un equipo que se define por sus centrocampistas, Busquets sigue siendo un director de orquesta único. Por el contrario, cuando el Barça se desordena y tiene muchos metros a sus espaldas, sufre.

"Busi nunca ha tenido eso que ahora se llama “piernas” para defender, pero siempre ha sido el más inteligente. Aquello que decía Cruyff entre la diferencia de tener que defender una sala entera o solo la mesa. Al margen del criterio con balón y la lectura para preparar la pérdida", añadió Sarabia, actual técnico del Andorra.

Busquets (34 años) reivindicó su vigencia en la final de la Supercopa. Pero lo hizo en un Barça reconocible, rodeado de De Jong, Gavi y Pedri, y protegido por la presencia de Araujo y Koundé, dos futbolistas con piernas para desbaratar situaciones de contragolpe.

"Nos ha salido muy bien reforzar el centro del campo para generar superioridad y Ronald lo ha hecho muy bien parando contras y a Vinicius. Sin balón, tuvimos el bloque muy junto y la presión permitió el robo del primer gol. Después, nos sentimos muy cómodos, supimos sufrir y no dejamos llegar al Real Madrid", reconoció Busquets tras el partido.

El debate sobre el capitán sigue vigente a pocos meses de que termine su contrato con el Barça. La irregularidad del equipo lo ha situado en ocasiones en el punto de mira. Sobre todo en partidos de vértigo, donde el equipo ha perdido el control y han sido más visibles sus costuras. En realidad, el Busquets de ahora no es tan distinto al de la Era Guardiola. Busquets siempre ha necesitado un contexto determinado para no verse expuesto.

Ante el Madrid logró su primer título como capitán, también igualó a Messi y Sergio Ramos entre los jugadores con más clásicos, con un total de 45 apariciones.

Busquets disfrutó en Riad porque tuvo muchas líneas de pase y se sintió acompañado. El primer gol se fraguó con un robo suyo, y en el segundo, dio el pase clave. El capitán espera que la Supercopa sea la palanca definitiva para un nuevo ciclo. La duda ahora es saber si será uno de los protagonistas o dará un paso al costado en junio. Cada vez que le preguntan, se muestra tajante: "¿Mi futuro? No lo sé, todavía no he decidido nada".