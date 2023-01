Cuatro centrocampistas, el plan de Xavi para los partidos grandes

Ante el Real Madrid, el técnico del Barça cuadró el círculo con Busi, Frenkie, Pedri y Gavi por detrás de Lewandowski y Dembélé El papel de Balde con sus proyecciones por el carril zurdo equilibró la pizarra de un equipo que dibujó tanto el 4-3-3 como el 4-4-2

El barcelonismo y su entrenador pudieron disfrutar el domingo de una noche completa después de muchos meses de tránsito agridulce. El motivo es, como el propio Xavi Hernández explicó tras el 1-3 del Real Madrid-Barça de la final de la Supercopa de España, que en el King Fahd Stadium de Riad el equipo cumplió, el credo blaugrana: ganar títulos siendo fiel a su apuesta futbolística e imponiéndose a un rival del máximo nivel escogiendo las armas.

La traslación del eje del juego

Afirmar que el Barça de Xavi ganó siendo fiel al estilo no quiere decir que el equipo no haya evolucionado y no lo siga haciendo en las próximas semanas, pues continúa en pleno proceso de reconstrucción. Frank Rijkaard sumó lo mejor de Johan Cruyff y Louis van Gaal. Pep Guardiola y Tito Vilanova sublimaron la apuesta creando 'el Barça de los pequeños' con el póker Busi-Xavi-Messi-Iniesta. Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde se adaptaron a las circunstancias y trasladaron el eje unos metros más arriba para explotar una tripleta irrepetible integrada por el propio Messi, Neymar y Luis Suárez...

Todos esos pasos se dieron manteniendo ciertas premisas: dominar el balón y el juego, alejarse de la propia portería para armar el fútbol en campo contrario, ser un conjunto ofensivo... Aquella época quedó atrás, llegó la dura y lenta transición con momentos tan dolorosos como el 2-8 frente al Bayern Múnich en la Champions y breves momentos de brillo, como la Copa del Rey conquistada bajo la dirección de Ronald Koeman.

Y en ese complicado trabajo de reconstrucción posterior a la 'era Messi', Xavi Hernández ha decidido regresar al punto de partida, devolver el eje del juego al centro del campo. Especialmente en los partidos 'grandes', como se vio en campo del Atlético (0-1) y sobre todo, en la final de la Supercopa.

Cuadrar el círculo, 4-3-3 con cuatro centrocampistas

El Barça está asumiendo, al fin, que ya no cuenta con un 'Diez' que lo es todo (centrocampista, mediapunta, extremo, delantero centro...) en cualquier momento de cualquier partido. Ese futbolista es único y ahora juega en el PSG y con la selección de Argentina.

También ha comprendido que por el momento, algunos de los delanteros que debían consolidar el 4-3-3 (Raphinha, Ferran Torres, Ansu) no se encuentran en su mejor forma por diferentes circunstancias. En cambio, Sergio Busquets mantiene su papel referencial pese a su lógico declive físico; Frenkie de Jong ha madurado; y Pedri y Gavi son dos realidades espectaculares.

El técnico vallesano ha apostado por vestir el 4-3-3 con cuatro centrocampistas de corte tan distinto como complementario y que pueden contar con la proyección de unos laterales tan ofensivos como Alejandro Balde o Jordi Alba en el carril zurdo.

Test prueba-error en el Betis-Barça

El choque del Metropolitano contra el Atlético (0-1) dejó ciertas dudas pues el juego no fue brillante pese al triunfo. Sin embargo, las dificultades para controlar la semifinal ante el Real Betis, solucionada en el cara o cruz de la tanda de penaltis, reafirmaron a Xavi y a su staff en la apuesta por juntar a De Jong y Xavi sin sacrificar a dos talentos al alza como Gavi o Pedri.

Lewandowski, con su eficacia y liderazgo (20 goles en 22 partidos oficiales), y Dembélé con su constante e imprevisible capacidad de desborde por las bandas, se complementaron a la perfección con el juego de ocupación de los espacios libres y rápida circulación del balón que aportaron Busi, Frenkie, Pedri y Gavi.

Si en la zaga se da por fin la circunstancia de que Koundé, Araujo, Christensen y Balde están sanos y pueden armarse por delante de un Ter Stegen renacido, es normal que Xavi Hernández considere que ha encontrado los nombres para afrontar los grandes partidos, se pinte como se pinte el once en la pizarra.