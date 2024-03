Bomba en el vestuario del Nápoles a dos semanas de la vuelta de Champions

A menos de dos semanas para la vuelta de los octavos de final de la Champions, el presidente del Nápoles, rival del Barça, ha dejado el futuro en el aire de una de sus estrellas. De Laurentiis habló durante la sexta edición del 'Business of Football Summit - The Path to Profit', evento que tuvo lugar en Londres de la mano del Financial Times y se pronunció sobre una posible salida de Victor Osimhen.

Al ser preguntado por el delantero nigeriano, el presidente napolitano lo comparó con otras leyendas de la historia del club. "Osimhen es un gran jugador y todo el mundo lo sabe. Tuvimos muchas leyendas como Higuaín, Cavani, Lavezzi, Mertens. Muchos jugadores se enamoraron del Napoli, este es un lugar maravilloso. Algunos se quedaron como Hamsik durante 11 años u otros durante 8". Oshimen ha sido en los últimos meses relacionado con grandes equipos europeos, en el club 'azzurri' tienen claro que es difícil retener a este tipo de jugadores cuando vienen equipos como Real Madrid, Arsenal, PSG, Manchester City o Chelsea.

De Laurentiis no aseguró la continuidad del nigeriano aunque confirmó que tiene una cláusula de rescisión "muy alta". "El dinero es el último problema del Napoli. Hemos hecho excelentes fichajes y, como pasó en el pasado, lo haremos. Así que también en el futuro. Estos son problemas sentimentales: cuando un jugador se va es como decir adiós a un hijo. Pero también estás feliz si este hijo tiene éxito dondequiera que vaya."

Oshimen llegó muy justo a la ida de los octavos de final de la Champions contra el Barça tras la disputa de la Copa África. Al final llegó jugó 75 minutos y marcó el empate del partido, además ha marcado cuatro goles en los últimos dos compromisos ligueros del conjunto italiano.