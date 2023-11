Bojan: "La soledad al principio es productiva, pero a la larga puede hacerte daño"

Bojan Krkic se ha abierto de par en par en un documental, 'Más allá de la sonrisa', producido por NSN y disponible en Rakuten TV "Con este documental ya no hay nada más que añadir", asegura en la charla concedida a SPORT antes de su estreno

Cuando Bojan Krkic dejó el Barça y se marchó cedido a la Roma, decidió dejar negro sobre blanco todo lo vivido desde que entró al club siendo un niño y hasta que puso punto y final (en aquel momento parecía un hasta luego) a su carrera blaugrana. Lo hizo a través del libro 'El meu Barça' (Edicions 62), donde relataba, siendo muy joven, el proceso que le llevó a dejar atrás la infancia para convertirse en un hombre. Siempre con el fútbol como relato de fondo.

Ahora, una vez colgadas las botas, ha optado por abrirse a nivel personal y, más allá del fútbol, explicar de forma íntima lo que va más allá del futbolista. Lo ha hecho a través de un documental cuyo título, elegido por el periodista y compañero, Marcos López, es ya una declaración de intenciones: "Bojan, más allá de la sonrisa". Producido por NSN, puede verse ya de forma gratuita en Rakuten TV. En él participan personas muy importantes en la vida del de Linyola como Ibrahimovic, Iniesta, Rijkaard, Thierry Henry... Todos ellos se olvidan del balón para centrarse en la persona.

El cine Phenomena estrenó 'Bojan: más allá de la sonrisa' | DANI BARBEITO

Se trata de un ejercicio de introspección público que no solo le ha servido a Bojan Krkic para sentirse en paz consigo mismo, sino que puede ayudar a muchísimos futuros deportistas profesionales o a quienes ya lo son a entender y gestionar situaciones que viven a diario. El canterano blaugrana, antes de la proyección del documental este pasado jueves en el cine Phenomena de Barcelona, charló un rato con SPORT.

Primero el libro y ahora el documental.

El libro era un poco mi historia en el Barça, lo que había vivido con 21 años. El documental está más enfocado a nivel profesional, todas las vivencias que no había explicado hasta el momento. Tenía la sensación de que quería visibilizar muchas cosas, dando un mensaje positivo que no hice en su momento.

¿Era una necesidad?

Sí, porque es lo que digo, no lo hice durante mi carrera o en su momento porque no tenía la experiencia como para poder gestionar las situaciones que vivía internamente y exteriorizarlas. No quería condicionar nada a nivel de club o futuros pasos. Más allá de lo que se ve en el campo, hay mucho sufrimiento y esfuerzo. Y todo eso que he vivido, también muchas alegrías, he querido exteriorizarlas para dar visibilidad a lo vivido y a lo que viven muchos futbolistas y deportistas. Es el documental de un deportista, pero desde su parte humana.

¿Lo has sacado todo?

Sí.

¿Y qué has sacado?

El proceso de ansiedad, otras situaciones que he vivido de forma abierta. No me he escondido nada. Realmente siempre he sido una persona que ha exteriorizado lo que iba pasando, aunque de forma más superficial. Y con este documental no hay nada más que añadir.

¿Cómo esperas que lo reciba la gente?

Espero que sea un mensaje útil y que pueda servir para gente que pueda percibir lo que he vivido. Es lo que esperamos todos. Explico mi historia para que pueda servir a jóvenes deportistas, o no tan jóvenes, que puedan sentirse en situaciones adversas. Si sirve para dar algo de fuerza y confianza para gestionar según qué situaciones estaré satisfecho.

Cada día hay más deportistas que se abren en ese sentido.

Sí, hoy vienen muchos amigos míos que no saben ni la mitad de lo que he vivido. Y eso también me hace ilusión, es un poco… Nos enseñan a no demostrar tus debilidades o miedos y, al final, yo me he dado cuenta de que he aprendido a base de fallar o de aceptar que tienes limitaciones y que tienes que superarlas. La sensación que tienes es de éxito. Por eso muchas veces digo que soy una persona, un jugador de fútbol, que ha tenido mucho éxito. Nadie me ha regalado nada y me he esforzado, pero tampoco ha habido ninguna situación que me haya frenado. Y eso me ha dado la seguridad y la confianza, y lo que me ha hecho tomar la decisión de dejar de jugar a fútbol con 33 años. Con convicción y el sentimiento de que debía ser así. De empezar otra etapa sin miedo, con ilusión, ganas de aprender, ganas de formarme. Y todas estas decisiones que tomo es gracias a las adversidades que he vivido y que me han ayudado a progresar.

Bojan Krkic, en el estreno de su documental | DANI BARBEITO

¿Cuándo hiciste el click?

El click ha sido a medida que he tomado decisiones, que he ido avanzando, que he salido de mi zona de confort, esa que me permitía una estabilidad, entre comillas. Y todos esos pasos y cambios, más de los que había pensado, han sido en parte por enfrentarme a cosas nuevas, a convivir con ellas y a sacar el lado positivo. Y el hecho de ir a Japón, mi última experiencia como jugador, fue un aprendizaje muy grande.

¿Por qué?

Porque venía de Estados Unidos, prácticamente un año sin ver a mi familia, decidí volver a Barcelona, estarme una temporada porque no quería volver a irme lejos y, de repente, me viene un país que está aún más lejos. Pero cuando volví de Montreal dije que el único equipo al que me iría tan lejos sería el Vissel Kobe. Y eso que estuve a punto de no firmar el contrato porque, como eplico en el documental, tengo un problema con los aviones. Y cuando llegaba a Japón, además, tenía que estar quince días encerrado por la cuarentena y los lugares cerrados me agobian mucho. Y todas estas situaciones me provocaba mucha inseguridad. Pero gracias al trabajo hecho durante las semanas previas llegué a la habitación y logré estar bien. No era ideal, pero estuve bien. Y cuando salí de la habitación, quince días después, fue un paso adelante muy grande. Y convivir con la cultura japonesa ha sido increíble.

¿Qué problemas tienes con los aviones?

Cuando rescindí con el Barça para firmar por el Stoke City, en el momento de viajar hacia Inglaterra paré un avión que iba a despegar. Eso me provocó un trauma desde entonces y he tenido diferentes etapas. Lo superé, volví a viajar solo, pero recaí en otro vuelo. Y a partir de ahí fue una situación muy desagradable y voy a todos lados con alguien, acompañado, y con medicación.

Tremendo.

Lo del avión es una situación que estoy en ello, pero sí que continuo volando. Ahora la gente lo sabrá y cuando me vean me dirán que no lo pare (ríe). Bueno, todo esto en el fondo me quita la presión. El otro día fui a ver a Ansu acompañado.

Hablemos de cosas importantes. Ha vuelto al Barça.

Estoy muy contento porque cuando decido cerrar la etapa del fútbol no lo hago sabiendo que entraría en el Barça. Yo quería volver a Barcelona y sentía que debía dejar de jugar a fútbol. Ello provocó una despedida en la que el presi estuvo en la sala de prensa y me dijo que quería contar conmigo. Estoy muy agradecido. A la junta directiva, también a Alejandro Echevarría, a Deco... Todos me han abierto la puerta, pero no solo eso, sino que me han integrado desde el primer momento.

Llegas formado como director deportivo, en proceso de ser entrenador, con idiomas, contactos... Tu propia experiencia...

Sí, sí. Por eso ya hay situaciones en las que tengo responsabilidades. Me refiero a situaciones de números, programas...

Bojan Krkic, en el estreno de su documental | DANI BARBEITO

Eso le pasa a cualquiera que empieza en un nuevo trabajo.

Sí, por eso. Acabo de dejar de jugar a fútbol y estoy en un club como el Barça. Muy agradecido y valorando mucho la posición en la que estoy.

Un cargo inédito e imprescindible

Lo dijo Deco: es un cargo que el Barça no tenía.

Yo he estado mucho tiempo fuera de casa y solo. Y cedido. Lo más importante en la vida es empatizar. Y sentir lo que aquel juigador puede percibir. Hay ciertos jugadores que no han salido nunca de Barcelona y ahora están viviendo en otros países solos. Y esa soledad al inicio es productiva porque te ayuda a crecer, pero a lo largo del tiempo puede hacerte daño. Que el Barça tenga jugadores cedidos y que estos sientan que el club está a su lado es positivo.

¿Cómo estás a su lado?

Me gusta hablar con ellos y con alguien del cuerpo técnico de sus actuales clubs.

¿Cada caso es diferente?

No, al final el jugador que juega está mas contento y tranquilo y el que no, pues tienes que tener más comunicación, entender por qué, qué está pasando. Por eso es interesante tener una charla con gente del club para ver cómo les va.