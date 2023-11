Bojan se abre en un documental imperdible

'Bojan, más allá de la sonrisa' relata cómo el futbolista superó los peores momentos de su carrera "Esta es mi vida y me siento un privilegiado por vivirla", aseguró Bojan en un Phenomena lleno a reventar

Bojan Krkic decidió dar el paso. Lo hizo gracias a NSN, la empresa fundada en su día por Joel Borràs, una persona a quien el futbolista considera "un regalo que me ha dado la vida". No ha sido el único, pero sí ha sido importante. Tanto que, una vez retirado, junto a quien ha sido vital en el proyecto que inició Borràs, Raül Llimós, aceptó explicar todo aquello que se había guardado para él.

'Bojan, más allá de la sonrisa' es un producto audiovisual único, que este jueves por la tarde se ha estrenado en su 'premier' en el cine Phenomena de Barcelona. Allí han acudido Joan Laporta, presidente del Barça, pero también Rafa Yuste, vicepresidente deportivo. Tampoco ha faltado Xavi Hernández, ni Òscar Hernández. De hecho, no ha faltado nadie: Enric Masip, Joan Soler, Ignasi Macià... Bojan, desde que llegó al primer equipo, ha sido capaz de aglutinar a todo el sentimiento blaugrana porque nadie ejemplifica como él lo que significa vivir desde niño ser culé, entrar en el fútbol base, triunfar en el primer equipo y, pese a ello, verse obligado a salir...

"Estoy emocionado de haber vivido esto con vosotros, estoy muy feliz. Este es un resumen de mi vida. Tengo que agradecer al Barça, al presidente, que siempre me has tratado con tanto cariño, eso demuestra la persona que eres", acabó Bojan cuando, una vez acabado el documental, se presentó ante un Phenomena abarrotado para despedir una película que sirvió para explicar al niño, al adolescente, al joven y al hombre. Y, en todas estas facetas, siempre con el Barça de fondo. Como decía Albert Om, "por los equipos por los que ha pasado, parece que pueda ser un mercenario, pero es todo lo contrario, Bojan siempre ha pertenecido al Barça".

El documental estará disponible de forma gratuita y en exclusiva por la plataforma Rakuten TV. A partir del 3 de noviembre. Será entonces cuando llegue al gran público las impresiones de Frank Rijkaard, de Thierry Henry, de Zlatan Ibrahimovic, de Pau Clavero, de Andrés Iniesta, de Joan Laporta... De Sique Rodríguez, de Roger Saperas, de Roger Torelló, de... Imposible enumerar a toda aquella gente que ha pasado por la vida de Bojan y que tanto ha significado en ella.

"Hice que el avión no saliera"

Pero, eso sí, mención aparte merecen sus padres, Bojan Krkic y Maria Lluïsa Pérez, las dos personas gracias a las que, sin ningún genero de duda, Bojan no solo ha sido futbolista, sino que ha sido persona y, en parte por ello, le costó en sus inicios adaptarse a un mundo que no era el suyo hasta que se lo hizo suyo, dijo Bojan cuando, doce años después de llegar al Barça, se desvinculó del Barça.

Bojan Krkic, el día que anunció su retirada de los terrenos de juego | Valentí Enrich

"Hice que el avión no saliera. Me bajé. No podía". Estos son los recuerdos del futbolista cuando, después de finalizar su contrato con el club que le vio nacer, que le hizo una estrella y que él mismo causó que fuera así, recordaba un episodio que, esta vez sí, hizo preocupar a su madr: "Para mí fue como cortar el cordón umbilicar". No hay metáfora más bonita para explicar lo que, para Bojan significó salir del Barça, una imagen que le hizo retrotraerse a su infancia, que le devolvió a su madre, a su padre, a Linyola, a Mollerussa, a Lleida... A su niñez, a su manera de entender un mundo que, en el fondo, nunca fue el suyo, pero que tuvo que aceptar a contracorriente para convertirse en todo aquello que es hoy.

Bojan, hoy en día, ha vuelto al Barça, ese club del que nunca debía haber salido. Y lo ha hecho para seguir haciendo grande al Barça, desde su forma de entender el club y desde su forma de entender la vida. Esa que queda reflejada en un documental imperdibile.