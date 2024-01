Lucas Bergvall tiene la última palabra

El FC Barcelona ya ha hecho todo lo que debía hacer para lograr el fichaje de Lucas Bergvall. Ahora es el sueco el que debe dar su 'sí' definitivo y estampar su firma como nuevo jugador del conjunto azulgrana. SPORT adelantó este martes que el centrocampista del Djurgarden está en Barcelona con su familia. La visita supone un paso adelante casi definitivo, pero hay clubes que siguen intentando que el jugador cambie de opinión y hasta que Bergvall no dé el OK final el fichaje no se podrá considerar cerrado.

Este martes, Deco comió con Bergvall y su familia en un tradicional restaurante de la Ciudad Condal. Lógicamente, que el sueco haya accedido a 'conocer' Barcelona es un avance casi definitivo en la negociación. El Djurgarden acepta una oferta que gira, incluyendo los variables, alrededor de los 11 millones de euros. Sin embargo, todas esas luces verdes son solo verbales. Y hasta que no haya nada firmado no se puede cantar victoria.

El caso de Bergvall se ha convertido en cada vez más mediático, por lo que son varios los equipos que se han ido subiendo al carro con el paso de los días. Clubes como Eintracht de Frankfurt, Inter o Tottenham vienen subiendo sus respectivas propuestas para hace con el prometedor centrocampista sueco. Sus ofertas son más altas económicamente tanto para la entidad sueca como para el jugador. Y a esta hora siguen reventando el teléfono de los agentes en busca de frenar la operación con el Barça.

No hay nada cerrado hasta que no se firma

Ante esta tesitura, fuentes de la negociación aseguran que el Barça mantiene la prudencia porque mientras no se produzca el OK final, nunca se sabe si la familia, los agentes o el jugador pueden acabar priorizando el dinero. Por ahora, Bergvall y los suyos han dejado claro que no es así. Por eso están en Barcelona, pero lo único que cuenta es cuando se estampa la firma en el contrato.

Así las cosas, en el club catalán esperan que a lo largo de esta visita a Barcelona la operación quede del todo acordada. Sin embargo, también podría ser que Bergvall quisiera tomarse unos días de más para acabar de reflexionar y se marchara de España sin el definitivo apretón de manos y firma. Esta última opción no hay que descartarla pero es poco probable, ya que a Bergvall le hace muchísima ilusión poder vestir de azulgrana a partir del próximo verano.