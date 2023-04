El Bayern, atento a lo que pueda pasar con Gavi

El club alemán está dispuesto a ofrecer un gran contrato al andaluz si queda libre El Barça está seguro de que podrá inscribir al jugador, que no quiere escuchar ofertas

Gavi renovó en septiembre su contrato con el FC Barcelona hasta el 30 de junio del 2026, con una cláusula de 1.000 millones de euros. Ese contrato, sin embargo, todavía no ha podido ser inscrito por el club en LaLiga.

El jugador está tranquilo porque su inscripción es prioridad absoluta para la junta directiva que preside Joan Laporta. Le han asegurado que no habrá ningún problema para hacerlo, pero la situación no pasa desapercibida para otros grandes clubs europeos.

Gavi tiene muy claro que solo quiere seguir en el Barça y no quiere escuchar ofertas ni oír la posibilidad de quedar libre tras el 30 de junio si no se puede inscribir su nuevo contrato, pero hasta su representante, Iván de la Peña, se han acercado otros clubs. Sin presentar ninguna oferta formal, pero sí haciéndole saber que si Gavi no puede ser inscrito finalmente, ellos están dispuestos a hacerse con sus servicios.

Gavi, ante el Madrid | David Ramírez

Es el caso del Chelsea, pero también del Bayern de Múnich. El centrocampista andaluz gusta mucho en el club alemán y ha hecho saber a su representante que estaría dispuesto a presentar una oferta importante al jugador siempre y cuando quede libre porque el Barça no pueda inscribir su contrato, una opción que no se contempla en el club catalán, que está trabajando para reducir su masa salarial y poder inscribir a todos los jugadores renovados y también a los nuevos fichajes.