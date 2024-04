Bartomeu confiesa uno de sus errores como presidente

El expresidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, vive alejado de los focos pero siguiendo la actualidad azulgrana y futbolística. El Oporto tiene convocadas elecciones a la presidencia y Andoni Zubizarreta, exdirector deportivo del FC Barcelona, es la persona elegida por uno de los candidatos, André Villas-Boas, para dirigir la secretaría técnica del club portugués.

Pinto da Costa, actual presidente del Oporto, criticó hace unos días la elección de Zubizarreta argumentando que había sido despedido del Barça y también del Olympique de Marsella. "Los presidentes no siempre acertamos. Con el tiempo, pienso que me equivoqué despidiendo a Zubizarreta. Si pudiese volver a atrás, no lo haría. Eran días de mucha tensión. Había un problema importante entre Luis Enrique y los jugadores y tenía que tomar decisiones Despedí al director deportivo y al director general. No es cierto, como se dice que saliese por las sanciones que nos puso la FIFA. No iba ni con él, ni conmigo. El problema era anterior a nosotros", ha dicho Bartomeu en una entrevista a la web portuguesa zerozero.pt.

El expresidente del Barça ensalza la figura de Zubizarreta y explica que la aparición de jugadores como Ansu Fati y Lamine Yamal es gracias al método que instauró el vasco a su llegada al club. "Cuando llegó creó el concepto que llamábamos Las líneas de sucesión. Se monitorizaba a los jugadores de La Masia para llegar al primer equipo. Ese trabajo no da frutos inmediatos, pero Ansu Fati, Lamine Yamal o Pau Cubarsí llegan por aquello que creó que Zubi".

Bartomeu también explica que otro de los éxitos de Zubizarreta fue alargar el ciclo ganador de Pep Guardiola. "Fue él quien convenció a Tito Vilanova para que asumiera el cargo cuando se fue Guardiola. Y también fue él quien apostó por Luis Enrique años después. Y trajo a Neymar, ter Stegen, Luis Suárez. Teníamos a Messi, pero él solo no gana títulos. Zubi fue el padre del segundo triplete de nuestra historia".