Bartomeu apela ante el juzgado la acusación de cohecho por el 'caso Negreira'

El expresidente del FC Barcelona basa su argumentación en que el cohecho solo se puede imputar a entidades públicas y no privadas, la ausencia de pruebas y la no adopción de resoluciones por parte de Enríquez Negreira El juez Joaquín Aguirre imputó al FC Barcelona y abrió una investigación contra Enríquez Negreira y su hijo, y los expresidentes azulgranas Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell

El expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu envió, a través de su abogado, un recurso de apelación contra el auto del pasado 27 de septiembre del juez instructor del 'caso Negreira' Joaquín Aguirre, en el que imputa al FC Barcelona por el delito de cohecho y abre una investigación contra el entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Enríquez Negreira y su hijo, y los expresidentes azulgranas Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell.

El escrito de alegación, de 15 páginas, basa su argumentación en que la Real Federación Española de Fútbol es una entidad privada y no pública, por el que no se puede imputar el delito de cohecho, la ausencia de pruebas y que Enríquez Negreira no tenía capacidad para influir a los árbitros.

Déficit probatorio

Se asegura en la apelación que hay "déficit probatorio" de este delito y que:

"La Resolución que que impugnamos ante la Ilma. Audiencia Provincial tiene como principal objetivo principal cambiar la orientación del proceso en el llamado 'caso Negreira' , pasando de la calificación indiciaria hasta ahora seguida (delito de corrupción en el deporte) a la de delito de cohecho".

"El Auto no especifica las razones por las que el Ilmo. Sr. Magistrado Instructor decide ese cambio pero cabe suponer que lo es debido al nulo resultado de la investigación , dirigida a demostrar que algún árbitro fue influenciado por el Sr. Enríquez, siguindo un plan urdido por él mismo y el FC Barcelona".

La inviabilidad técnico-jurídica del supuesto cohecho

En el escrito también se incide en que "lo único probado es que el Sr. Enríquez fue contratado para asesorar y valorar los encuentos de fútbol en que participaba el FC Barcelona. Todo lo que la resolución impugnada dice acerca de la finalidad de influir en los árbitros que debieran intervenir en los partidos se pierde en una nebulosa de opiniones liubres y carentes de base. Pero es que, además, y en términos estrictamente técnicos, por ningún lugar del Auto impugnado se hace mención alguna a cuál es la resolución propia del cargo que se pretendía, cosa lógica, en primer lugar, porque en el cargo que ocupaba el Sr. Enríquez no se adoptaban resoluciones, sino que colegiadamente se elaboraban informes... Esa es la conclusión indiscutible: no hay cohecho porque no concurre ninguno de sus elementos, ni subjetivo ni objetivo".