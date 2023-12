"En el Barça triunfan los proyectos a largo plazo"

Martí Perarnau, autor del libro dios Salve a Pep, considera que el ejemplo de "calma y tranquilidad del City apoyando a su entrenador" es un modelo ideal para el Barça siempre y cuando "el proceso interno sea bueno más allá de los resultados" Perarnau apostaría por La Masia para sustituir a Gavi aunque si Thiago Alcántara está en condiciones físicas "no me lo pensaría, es fabuloso". Sobre Lamine asegura que "me encanta, es muy bueno" pero advierte que "hay que ser muy prudentes con las expectativas que se generan con los jóvenes",

Después de charlar sobre Pep Guardiola y su proyecto exitoso en el Manchester City, esta es la conversación de SPORT con Martí Perarnau sobre Xavi y el Barça.

El autor de la obra Dios Salve a Pep reflexiona sobre el estado del equipo barcelonista y la necesidad de evaluar internamente los procesos antes que quedarse solo con el análisis simplista de los resultados.

PREGUNTA: Xavi Hernández ha superado los dos años en el cargo entrenador. ¿Cómo valoras su trabajo?

RESPUESTA: "Me gusató como lo hizo al principio, quizá porque las expectativas eran más bajas. Sabías que la plantilla era más justita. Viniendo de lo que veníamos me pareció que el rumbo que se tomó era el correcto, más allá de los resultados. Ahora con una plantilla mejor y después de nuevo de buenos y malos resultados, el rumbo me deja un poco a la expectativa. Veo que hay mucho descontrol cuando no se tiene la pelota y un control muy relativo cuando se tiene el balón. Esto me provoca una sensación de incerteza de si el rumbo actual es el camino que llevará a que, cuando las piezas encajen, esto funcione. De momento, veo la orquesta desafinada. Cuando se afina como en la segunda parte contra el Oporto me convence pero lo de la primera parte no, lo que me provoca una incertidumbre para saber si el rumbo es el correcto. Esto es algo que solo lo puede saber la dirección deportiva, no nos acompañan los resultados pero vamos por el buen camino o al revés. Desde fuera es imposible saberlo, solo vemos la apariencia. Vemos que Lewandowski está peor que antes pero desconocemos los motivos reales porque no estamos allí dentro para conocer que problemas tiene. Las causas nos las tenemos que imaginar porque en realidad las desconocemos".

P: ¿Crees que Xavi conoce que es lo que está fallando? ¿Puede un entrenador no encontrar las razones por las que su equipo no carbura?

R: "Esto depende de cada entrenador, con Guardiola por ejemplo le ha pasado que ha habido momentos que no sabía lo que estaba sucediendo y que hay que hacer para subsanarlo. Tocar aquella tecla para solucionarlo, pero estos momentos le han durado poco. Desconozco si Xavi tiene esta capacidad real para analizar que hay que tocar para enderezar las cosas. Yo intuyo que sí porque ha sido un jugador de élite y muy inteligente, un gran conocedor del juego e intuyo que tiene las herramientas para detectar que es lo que no funciona y poder arreglarlo y conseguir que la orquesta pueda afinar. Algo diferente es su habilidad para enviar los mensajes al exterior. Creo que en este aspecto no es demasiado hábil. Y esto nu excluye que quizá no sabes transmitir lo que le pasa al equipo pero en realidad dentro lo detectas. Y al revés también sucede que hay entrenadores que explican muy bien al exterior los problemas de su equipo pero dentro no los saben solucionar. Son dos cuestiones independientes. A Xavi, a veces le ha perdido decir las cosas demasiado claras y otras veces demasiado oscuras. Creo que no está siendo especialmente hábil para explicar las problemáticas que sufre el equipo".

Un momento de la entrevista que en SPORT le hemos hecho a Martí Perarnau | Valentí Enrich

P: ¿Necesita el Barça tener un entrenador sólido que no dependa de una mala racha de resultados?

R: "En general, los equipos que suelen cambiar a menudo de entrenadores no obtienen resultados positivos. En el Barça la estabilidad en los banquillos ha sido siempre un 'plus'. Es la dirección técnica la que tiene que valorar si el rumbo es bueno. Si el rumbo es el correcto y lo único que falta es que algunos jugadores alcancen su mejor versión, algo que es muy posible que pase, tiene que ser la dirección deportiva la que diga, vamos bien, este es el camino. O al revés, puede ser que ganes una liga y la dirección deportiva diga que este no es el camino correcto. La dirección deportiva tiene los elementos para juzgar esto. En cualquier caso insisto en que la estabilidad siempre ha sido un 'plus' en la historia del Barça. Vuelvo a poner el ejemplo del City, ahora hace un año el equipo de guardiola estaba lejos del Arsenal y las cosas parecía que no iban bien y se acabó ganando el triplete. Los equipos son seres vivos que cambian y evolucionan".

P: El Barça ha mejorado este año su plantilla con fichajes importantes. Uno de ellos es Gündogan. ¿Veremos en Barcelona la versión que dio en el City?

R: "No tengo ninguna duda con Gúndogan. Me parece un jugador excepcional. En el City ha rendido muy bien. Y fue hace pocos meses. No podemos hablar de su edad o estado físico. Es cierto que aún no hemos visto al Gundo del City. No lo veo un problema suyo sino colectivo. Y tampoco es problema de la posición, de si juega de mediocentro, interior o mediapunta. Yo creo que el alemán necesita complementos a su alrededor que lo acompañen bien. Si lo sitúas de mediocentro y le pides que corra 80 metros para atrás para frenar una transición no lucirá. En el City si jugaba de mediocentro único tenía jugadores a su lado que lo protegían. Y si le pides que juegue cerca del área puede rendir y marcar goles pero no le pidas que haga un largo recorrido porque no te lo va a poder ofrecer. Es un jugador con una mentalidad bestial pero la organización a su alrededor tiene que facilitar que juegue a su mejor nivel. Si la organización del equipo no le facilita destacar seguiremos viendo un Gündogan un poco pálido".

Martí Perarnau posa con su libro Dios Salve a Pep en la editorial Penguin | Valentí Enrich

P: Cancelo culminó su mejor partido de blaugrana contra el Oporto. ¿Puede ser un jugador clave en el Barça de Xavi?

R:"Cancelo es muy buen jugador, cuando él está animado y contento es realmente muy bueno pero cuando esto no se da su rendimiento cae. En el Cityha rendido mucho mejor en la izquierda que en la derecha. y es así porque en la izquierda tiene dos perfiles, ir hacia dentro que es lo suyo pero también sabe profundizar por fuera. En el City funcionó muy bien como lateral-interior. Su rol contra el Oporto fue diferente al que veíamos en el City pero su rendimiento sí que se pareció al que ofreció en Manchester en el 2021 que estuvo extraordinario. Su problema son los altibajos que ya ha vivido en el Barça. Empezó espectacular y luego decreció su rendimiento. Hay que acostumbrarse a que no es un jugador de 7'5, es un futbolista que te da un 9,5 o un 5, hay que aceptar esta irregularidad".

P: Una de las grandes noticias de la temporada es la aparición de Lamine Yamal. ¿Qué te parece su explosión y como se le está gestionando?

R: " Lamine Yamal es un jugador muy bueno, me encanta. Dicho esto yo soy partidario siempre de ser muy prudentes con las expectativas. Ser prudentes no quiere que no tenga que jugar. La prudencia pasa por no poner unas expectativas exageradas al jugador. El futbolista tiene que tener la evolución y el crecimiento que tiene que tener con momentos buenos y otros que no lo serán tanto. Cuando tenga un rendimiento flojo hay que tener paciencia con él, es un niño, de aquí a tres años todavía no tendrá ni 20 años,. Hay que tener mucha calma y mucha paciencia con los minutos que tenga, no tiene que asumir una responsabilidad que no le corresponde, que asuma sus respoinsabilidades pero que no sean excesivas. Hay que dejarlo que crezca y que se haga un hombre. Es un caso como el de Foden en el City, con él Guardiola ha sido muy prudente. También debutó con 16 años pero en las tres primeras temporadas solo ha jugado con cuentagotas hasta llegar al nivel de madurez que ahora tiene. Es un caso similar al de Rico-Lewis que está contento cuando juega y también acepta no jugar. Otros jugadores de la academia del City que han exigido jugar sin tener esta paciencia ya no están en el club. Triunfar en la élite es muy difícil. No hay que tener prisa".

P: Con la baja de Gavi hay dos opciones. Buscar un recambio o apostar por un joven de La Masia. ¿Qué opción te parece mejor?

R: "Es una decisión complicada que hay que analizar bien. Hay posiciones que las puedes cubrir con La Masia, porque hay jugadores con capacidad de ayudarte en determinados momentos y partidos de la temporada, pero también hay posiciones en las que no encontrarás esa pieza ideal para que te pueda ayudar. En el caso, por ejemplo, de Iñaki Peña no había dudas de que es un portero válido pero si que entiendo que puede haber una posición en la que no encuentres un recambio de garantías en la cantera, entonces tienes que ir al mercado. dicho esto, si hay la más mínima posibilidad , yo soy más partidario tirar de los chavales de La Masia.

P: En este sentido,¿verías viable la posibilidad de buscar repescar a Thiago Alcántara para cubrir el vacío de Gavi?

R: " Thiago Alcántara es un jugador como la copa de un pino, no tengo dudad. Cualquier equipo querría contar con él. Desconozco su consistencia física. Desconozco si está listo para poder jugar de manera continuada, si lo estuviera bo dudaría, me parece un jugador fabuloso.