Así 'presiona' el Barça a Xavi para que siga

Mientras el Barça sigue 'resistiendo' y continúa en la pugna por la Liga y por la Champions, dentro del club se sigue picando piedra respecto a la planificación para el próximo proyecto. Y, en ese sentido, la idea principal de la cúpula del Barça es que Xavi se replantee su decisión de abandonar el banquillo azulgrana este próximo verano.

Han pasado ya más de dos meses desde que el de Terrassa anunciara por sorpresa en rueda de prensa, tras perder en casa ante el Villarreal, que no iba a seguir. Desde entonces, el rendimiento del primer equipo barcelonista es inmaculado: 11 partidos sin perder, la segunda mejor racha de la temporada (13).

RACHA

Dentro de este lapso de tiempo, además, se ha sacado adelante con brillantez la eliminatoria de Champions contra el Nápoles y un partido que era como una final en una plaza tan complicada como el Metropolitano (0-3). Por todo y viendo las opciones que ofrece el mercado, como hemos comentado la directiva piensa que la idea de que Xavi se mantenga al frente de la primera plantilla es la más factible y beneficiosa para el bienestar del club.

Xavi, en el entrenamiento previo al Barça - Las Palmas / Dani Barbeito

A partir de ahí, lógicamente, hay que convencer con argumentos al egarense para que cambie su parecer. ¿Qué pasa? Que Xavi solo piensa, como ha reiterado una y otra vez ante los medios, en el presente. En la eliminatoria ante el PSG y en sacar adelante los próximos partidos.

NÚCLEO DURO

Hay núcleo duro de la gestión deportiva del club (Laporta, Yuste, Deco y Echevarría), pero es Laporta quien toma las decisiones finales. Modelo claramente presidencialista. Tanto Yuste como Laporta han declarado públicamente su preferencia acerca de la continuidad del egarense.

Xavi quiere un proyecto. No quiere hablar con cuatro o cinco futbolistas y que no acabe viniendo ninguno (Bernardo Silva, Zubimendi, etc.). Xavi no va aceptar esta situación y querrá garantías en caso de que recapacite sobre la decisión mantenerse el próximo curso como primer entrenador.