El Barça toma una decisión con Julián Araujo

El lateral mexicano no está teniendo una fácil adaptación al sistema de juego del club blaugrana La dirección deportiva culé buscará una cesión para ayudar al futbolista a adaptarse al fútbol europeo

En SPORT informamos hace aproximadamente un mes que Julián Araujo no está teniendo una fácil adaptación al sistema de juego del FC Barcelona. El problema añadido de no poder competir hasta la próxima temporada no está ayudando al lateral derecho mexicano, que en el mercado de invierno llegó al club blaugrana procedente de Los Angeles Galaxy. El duro golpe anímico que sufrió el último día del mes de enero, cuando no pudo ser inscrito a tiempo, le ha afectado considerablemente.

El juego de posición y el peculiar estilo del Barça requiere tiempo de adaptación y obliga a los futbolistas a ser muy rápidos tanto mentalmente como en la toma de decisiones. Y, de momento, Julián Araujo no está convenciendo al cuerpo técnico de Xavi Hernández. Es por ello que la dirección deportiva ya ha tomado una decisión sobre el futuro del joven futbolista (21 años). En verano, saldrá cedido.

Los dirigentes azulgranas creen que es la mejor solución para ayudarle a adaptarse al fútbol europeo. Araujo necesita un rodaje y protagonismo que no podrá tener en el Barça la temporada que viene. El lateral derecho es una de las demarcaciones que Mateu Alemany y Jordi Cruyff desean reforzar y, en caso de que no lo consigan, Xavi sigue confiando en Jules Koundé y Sergi Roberto como ‘parches’.

Tanto la entidad catalana como el defensa tienen muy claro que, después de perderse el segundo tramo de curso, Araujo necesita minutos para crecer y no puede tener un rol residual. Veremos si el Barça encuentran un destino que encaje en los planes del jugador y le ayude a desarrollarse a todos los niveles.