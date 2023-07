El Barça quiere 30 millones por Kessié, pero aún no hay oferta de Al Nasr

Todavía no hay oferta oficial, ni contactos director con el club saudí Tanto jugador como club blaugrana sí esperan movimientos a partir de mañana

El futuro de Kessié en el Barça está más en el aire que nunca. Tanto el jugador como el club blaugrana están receptivos a una oferta procedente de Arabia Saudí y esperan que en las próximas horas el Al Nasr de un paso al frente para comenzar a negociar. El Barça ya dejó claro en su reunión con el agente del jugador que le abriría la puerta siempre que hubiese una oferta de 30 millones de euros, pero hoy por hoy no ha llegado aún la propuesta oficial.

Sí que es cierto que Al Nasr ha entrado en contacto con el entorno del futbolista para mostrar su interés, pero no ha ido más allá. El club árabe tiene otras opciones encima de la mesa y debe tomar una decisión final y se espera que a partir de mañana puedan iniciarse las conversaciones formales. En todo caso, si llega la oferta el club blaugrana desea ingresar esa cantidad y el futbolista también estaría abierto a escuchar una propuesta de salario por encima de los 25 millones de euros.

En el club blaugrana no saben si podrán contar con el jugador aunque se admite que todas las negociaciones con el fútbol árabe son complicadas y muy volátiles. Y hasta que no llegue una oferta oficial no quieren pronunciarse. De hecho, se trabaja con la opción de que Kessié continúe en la plantilla sabiendo que todo se puede precipitar en las próximas horas.

También es cierto que el entorno del jugador dejó claro que su prioridad es seguir en el Barça, aunque sí estarían en disposición de escuchar una oferta fuera de mercado como sería la del Al Nasr. El Barça también indicó al entorno que el traspaso deberá ser íntegro para el club blaugrana y que no repartiría cantidad alguna con el jugador a pesar de que llegara con la carta de libertad el pasado verano.

La salida de Kessié sí que sería importante por el límite salarial del club. Ayudaría en las inscripciones y permitiría abrir la puerta a alguna incorporación más. En principio, no llegaría otro centrocampista ya que con el fichaje de Gundogan y el más que probable de Oriol Romeu, esa demarcación quedaría ya completa.