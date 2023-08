El Barça pregunta por Foyth y el Villarreal vuelve a remitirse a la cláusula

El club amarillo lo ve clave en su proyecto y demanda los 54,6 millones para su salida Han vendido ya mucho este verano y no tienen necesidad alguna

El Barça ha realizado un nuevo movimiento para intentar reforzar el lateral derecho con un jugador experimentado y ha preguntado al Villarreal por Juan Foyth, un futbolista muy del gusto de Xavi Hernández. Como en ocasiones anteriores, el Villarreal no va a poner facilidades negociadoras y se remite a la cláusula de rescisión de 54,6 millones de euros para que pueda salir. En esas condiciones es prácticamente imposible que venga, al igual que Cancelo, cuya incorporación está prácticamente descartada por el elevado precio de su cesión.

Foyth ya estuvo en la órbita del Barça durante el verano pasado. Los agentes del argentino, incluso, llegaron a reunirse en Barcelona con el club blaugrana pero se desestimó la operación ante la dura posición del equipo de Castellón. Hoy por hoy esa postura no ha variado un ápice porque el Villarreal considera que ya ha realizado las ventas que tenía que hacer y se centra en incorporar jugadores para su proyecto.

En total, el Villarreal ha conseguido ingresos récord este verano por 110 millones de euros, que le han servido para generar límite salarial positivo en una auténtica revolución de plantilla. El equipo amarillo ha sido muy activo en las salidas desprendiéndose de futbolistas muy importantes y llega a estas alturas de verano con los deberes totalmente hechos y a la espera de completar incorporaciones importantes.

Foyth conoce el interés blaugrana y es evidente que le atrae el reto, pero su relación con el Villarreal es excelente y tampoco se mostrará proactivo para forzar una salida. En el Barça tienen claro que el fichaje es prácticamente imposible por el precio y porque el Villarreal no está interesado en rebajarlo mediante la inclusión de jugadores blaugrana cuyas fichas no pueden no quieren pagar.

El caso de Foyth es muy similar al de Joao Cancelo. A Xavi le gusta mucho, pero el Manchester City prioriza una venta por unos 45 millones de euros, algo inasumible en estos momentos. La cesión también es muy elevada, con una tarifa de préstamo de unos 10 millones más la ficha del jugador por lo que sería una operación superior a 20 millones por tenerle un solo año. El club ya tiene claro que para traer a un lateral consolidado se debería pagar mucho y eso no se contempla.