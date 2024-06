El único tropiezo del milagroso Aguirre

Javier Aguirre se va. Por ahora, del Mallorca. El entrenador mexicano no seguirá en el equipo balear. Quizá también se marche de LaLiga. Su club anunció que no lo renovarían después de un curso histórico. Los bermellones no sólo han conseguido el objetivo básico de la temporada (mantenerse), sino que lograron una histórica clasificación para la final de la Copa del Rey que perdieron, eso sí, después de ponerse por delante. Se necesitaron los penaltis. El Mallorca vendió cara su piel. Puro Javier Aguirre, un hacedor de milagros al que en España sólo no ha conjurado su poder en una ocasión. Y le faltó apenas nada para conseguirlo.

Apenas unos centímetros. O una llamada del VAR. Porque Javier Aguirre se ha convertido en los últimos tiempos en un entrenador rescatador de barcos a medio hundir. Desde que dejó el Atlético de Madrid, le han llamado Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. Los cuatro inicialmente con el mismo escenario. Rumbo a Segunda. Casi desahuciados. A tres los rescató. Sólo le falló el Leganés, aunque los pepineros estuvieron a punto de ser su obra maestra.

La espina de Leganés

Porque en la jornada 33 de aquel campeonato, a falta sólo de cinco partidos por rematarlo, el Leganés era penúltimo a nueve puntos de la salvación. Una quimera… o quizá no tanto. Aquel Lega logró sacar 10 de los siguientes 12 puntos y en la última jornada se quedó a un gol de salvarse. Empató a dos en Butarque contra el Real Madrid en un duelo que acabó con polémica y lamentos.

La primera la protagonizó el codo de Luka Jovic. El ahora delantero del Milan cometió una posible mano dentro del área que ni el árbitro del encuentro, ni el VAR decidieron señalar como penalti. El lamento fue cosa de Óscar Rodríguez, mediapunta entonces de los blanquiazules que falló una clara ocasión en el último minuto. De haberse señalado y marcado aquel penalti o de haberse anotado esa última ocasión, el Leganés habría ganado y se habría salvado con 13 de los últimos 15 puntos en juego. Murió en la orilla. Es el único borrón de Aguirre en sus misiones de rescates.

Sus otras hazañas

El resto le salieron bien. Y especialmente la del Mallorca. Porque en Zaragoza y Espanyol, el técnico mexicano logró evitar el descenso en su primera campaña, pero luego fue cesado en la siguiente. Con el Mallorca, sin embargo, rompió esa tendencia y no sólo salvó a los bermellones, sino que lo hizo luego dos temporadas más con el añadido de haber sumado la clasificación para la final de la Copa del Rey. Una gesta notoria teniendo en cuenta que los bermellones eran candidatos claros al pozo. De hecho, en las apuestas de Fútbol de Betfair son, de nuevo, equipo con visos de descenso al que le dan un 0,1% de probabilidades implícitas de ganar la Liga.

Aguirre cogió las riendas del Mallorca en la jornada 30 de la campaña 2021-2022. Antes de que la pelota rodara, el equipo era tercero por la cola con un punto de distancia con la salvación. El estreno de Aguirre fue una derrota frente al Getafe que lo hundió más si cabe: dos puntos de diferencia con la permanencia. Fue ahí cuando Aguirre y su Mallorca pisaron el acelerador para conseguir otra racha excelente, de 15 puntos de 24 posibles (el 57% de los que había cosechado antes de su llegada) que dejó al equipo un punto por encima del descenso. Pues eso… un milagro.

Ahora, tras cerrar etapa en España, está por ver si el preparador continúa en LaLiga (por ahora no parece tener ofertas encima de la mesa) o decide hacer camino rumbo a otras aventuras. La MLS, donde jugó contra Johan Cruyff, podría ser un destino para continuar forjando una leyenda de entrenador capaz del más difícil todavía. Un verdadero hacedor de milagros.