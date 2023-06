El Barça puede perder a Cancelo

El jugador prioriza una venta para salir del City y el Arsenal podría ser su destino El club blaugrana enfría ahora la llegada de un lateral

Joao Cancelo se aleja del Barça. El futbolista portugués estaría priorizando un traspaso para salir de forma definitiva del Manchester City y el Arsenal estaría ya en negociaciones para firmarle, tal y como apunta 'The Sun'. Cancelo quería jugar de blaugrana, pero la complicada situación económica del club hace por ahora inviable su llegada con una compra.

Cancelo salió del City en enero con una cesión con opción de compra hacia el Bayern. La intención del futbolista era seguir en el club alemán, pero el precio de 70 millones de euros hizo imposible un acuerdo. El Bayern sí que se lo quedaría por una cifra menor pero por ahora no ha intensificado negociaciones.

El Barça se interesó por la situación de Cancelo siempre que llegara en calidad de cedido, algo que el City por ahora no contempla y parece que el jugador tampoco. La irrupción del Arsenal habría sido decisiva aunque no hay acuerdo entre los dos clubs porque el Arsenal no desea pagar más de 30 millones de euros.

El club blaugrana va enfriando la posibilidad de firmar a un lateral priorizando las inversiones en el centro del campo y el ataque. Pese a todo, desde el área deportiva entienden que va a ser un verano muy largo y que, a finales de mercado, sí podrían optar a un lateral siempre que hubiese una buena oportunidad.