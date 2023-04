El Barça gana con Pedri

El canario está listo para reaparecer. Con él en el campo, el Barça solo ha perdido un partido de Liga en dos temporadas El equipo ha perdido los mismos partidos de Liga (8) con Pedri que sin Pedri, habiendo jugado el doble con el canario

Pedri sigue dando pasos en su recuperación. El canario está listo para recibir el alta médica una vez recuperado de la lesión en el recto anterior del muslo derecho que se hizo el pasado 16 de febrero ante el Manchester United. Pedri apunta incluso a titular el domingo contra el Atlético de Madrid.

El regreso de Pedri es una gran noticia para Xavi y para el equipo. El canario es el futbolista que más juego y peligro genera cerca del área rival, un jugador que ha echado mucho en falta Lewandowski y que había marcado seis tantos en la Liga antes de la lesión. Su ausencia ya hizo mucho daño al equipo de Xavi en la parte final de la pasada temporada, circunstancia que se ha repetido este curso, quizá no tanto en resultados, pero sí en juego.

Pedri es un futbolista indiscutible para el técnico y sus números así lo avalan. Con él sobre el terreno de juego, el Barça solo ha perdido un partido de Liga en las dos últimas temporadas, el clásico de la primera vuelta de este curso jugado en el Santiago Bernabéu.

Pedri, centrocampista del FC Barcelona | David Ramírez

Hasta el momento de su lesión, Pedri había jugado 21 partidos de Liga esta temporada, con 18 victorias de los de Xavi, una derrota y dos empates, frente al Rayo en la primera jornada del campeonato y en el derbi de Fin de Año ante el Espanyol. Siete puntos perdidos por el Barça, los mismos que ha perdido en los ocho partidos de Liga que Pedri lleva de baja.

Sus números también fueron buenos la temporada pasada, aunque bien es cierto que el canario estuvo mucho tiempo de baja. Solo pudo actuar en doce partidos de Liga, ganando diez y empatando dos, otra vez contra el Espanyol y en San Mamés. Marcó tres goles y repartió una asistencia en los doce encuentros de Liga que pudo jugar.

La primera temporada

Todo lo contrario le pasó en su primera temporada como azulgrana, en la que fue dirigido por Ronald Koeman. Pedri solo se perdió el último partido del campeonato, en el que el Barça ya no se jugaba nada. Disputó los otros 37, con 23 victorias, siete empates y siete derrotas. El canario marcó tres goles y dio tres asistencias.

En total, los números de Pedri en la Liga con el Barça son más que notables. Setenta partidos jugados, con 51 victorias, once empates y solo ocho derrotas. Cuando el canario no ha jugado, los números del Barça son los siguientes: 35 partidos jugados, con diecisiete victorias, diez empates y ocho derrotas. La diferencia es notoria. Sin Pedri no hay fiesta.