El once de gala que Xavi solo ha repetido dos veces

Solo ha alineado el once de la final de la Supercopa en dos ocasiones esta temporada Las lesiones, las rotaciones y la flexibilidad del dibujo explican la poca continuidad

Desde hace semanas el Barça da señales de agotamiento. El bajón del equipo ha coincidido con las bajas de algunos jugadores sensibles como Dembélé, Pedri, De Jong y Christensen. Los cuatro forman parte del que para muchos sería el once ideal del Barça esta temporada.

Un once ideal -el más competitivo posible- que no ha tenido continuidad. El que formarían Ter Stegen, Kounde, Araujo, Christensen, Balde; Busquets, De Jong, Pedri, Gavi; Dembélé y Lewandowski. El que superó al Madrid en la final de la Supercopa: un partido que supuso un antes y un después en la temporada.

Un encuentro que también asentó la idea de que, en los considerados partidos grandes, Xavi tenía que apostar por cuatro centrocampistas.

Repasando los datos de la temporada llama muchísimo la atención como Xavi solo ha repetido este once en dos ocasiones. En la comentada final de la Supercopa y ante la Real Sociedad en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Balde, ante el Getafe | EFE

Los motivos

Varios son los motivos que han impedido que se repitiera este once en más de ocasiones. El más pragmático, la plaga de lesiones que ha sufrido el equipo en varias fases de la temporada, algunas de larga duración como los casos de Dembélé y Pedri. Pero también algunos que dependen más del técnico como la flexibilidad del sistema. Xavi ha ido alternando una propuesta con cuatro centrocampistas y otra con tres delanteros. El técnico insiste que, en realidad, mantiene el 4-3-3, pero el matiz está en el perfil del jugador que ocupa el flanco izquierdo del ataque: a veces con un extremo como Raphinha y en otras con un centrocampista como Gavi.

Otro de los factores para que no se repitiera el once de gala han sido la apuesta por las rotaciones. Especialmente en el lateral izquierdo, donde en algunos momentos de la temporada Xavi ha ido alternando a Balde y Jordi Alba. Las lesiones, en algún momento de la temporada, de Araujo, Kounde y ahora Christensen también han impedido que la defensa que ha dado mejores resultados tenga continuidad.

Con los cuatro defensas en el once el Barça ha ganado siete de los ocho partidos que han coincidido. Ha vencido al Atlético de Madrid (0-1), al Real Madrid en dos ocasiones (1-3 en la final de la Supercopa de España y 2-1 en Liga), a la Real Sociedad (1-0), al Real Betis (1-2), al Villarreal (0-1) y al Valencia (1-0). La derrota en Old Trafford (2-1) es la única excepción.

Frenkie de Jong ante el Villarreal | AFP

Las opciones ante el Atlético

A 48 horas del duelo ante el Atlético, Xavi espera ya poder contar con Pedri y De Jong. Es más el técnico trabaja estos días con la idea de que reciban el alta esta semana y sean incluso titulares el domingo.

La titularidad de Dembélé está casi descartada. Es más, todavía no está claro que entre en la lista. En este sentido, Xavi podría alinear un once con Ter Stegen, Kounde, Araujo, Alonso, Balde; Busquets, De Jong, Pedri, Gavi, Raphinha y Lewandowski. La baja de Christensen y la duda de Ousmane hacen imposible que pueda jugar con el once de gala.

Una jornada más sin poder asentar un once que generaba unanimidad. Xavi no ha podido asentar un once que apuntaba a ser recitado de memoria pero que, viendo los datos, ha sido más un espejismo que un once asentado.