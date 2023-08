El Barça gana la batalla por Noah Darvich a los grandes de Europa

El centrocampista, nacido en 2006, juega en el Freiburg y está considerado uno de los grandes talentos del fútbol alemán El coste de la operación es de tres millones fijos más variables, que podrían superar en total los cinco 'kilos'

El Barça habría llegado a un acuerdo para incorporar a uno de los grandes talentos del fútbol alemán. Se trata de Noah Darvich, centrocampista de solo 16 años (cumplirá los 17 en septiembre) nacido en 2006 y que reforzaría, en principio, el filial blaugrana.

Según ha podido saber SPORT, el coste de la operación es de tres millones de euros fijos más variables, que podrían superar un total de cinco 'kilos'.

Según la información publicada por el periodista Fabrizio Romano, "el Barça está listo para firmar al gran talento alemán Noah Darvich del Freiburg" y que estaría todo acordado para cerrar al futbolista. Añade que "fuentes del Barça han confirmado" la operación. Los grandes de la Premier League, además del PSG y el Bayern de Múnich, han estado muy atentos a la evolución de este jugador.

EXCLUSIVE: Barcelona are set to sign German top talent Noah Darvich from Freiburg, deal in place for 2006 born midfielder — here we go! 🔵🔴🇩🇪 #FCB



Considered one of most interesting talents in his position, deal done as Barça sources confirm. pic.twitter.com/939iYGsHzf