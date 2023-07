Barça-Fresneda: llegó la hora de la verdad para ficharle

El club blaugrana va a tantear la llegada del lateral del Valladolid, que tiene varias propuestas El Barça no quiere pagar la cláusula de 20 millones y ofrecerá fórmulas alternativas

El Barça se ha puesto manos a la obra para firmar a un lateral diestro e iniciará su ofensiva por Iván Fresneda, lateral del Valladolid que convence al área deportiva del club. El análisis deportivo ya está hecho y el club blaugrana trabajará para intentar cerrar una operación que sea viable y no demasiado costosa. La cláusula de Fresneda es de 20 millones de euros y se buscan fórmulas alternativas con un fijo y variables para convencer al club vallisoletano. El lateral ha esperado la decisión blaugrana priorizando llegar al Camp Nou siempre que haya acuerdo amistoso entre clubs.

El área deportiva blaugrana había paralizado la llegada de Fresneda tras unos primeros sondeos con su entorno para conocer la disponibilidad del jugador a firmar. No había margen para inscribir, pero tras la operación que está a punto de cerrar el Barça con Barça Studios, se ha abierto la puerta a incorporar a dos futbolistas y uno de ellos será el lateral. Con el OK para iniciar negociaciones, el Barça ha vuelto a contactar para iniciar negociaciones con el Valladolid aunque no será tarea fácil.

El Valladolid, por ahora, se ha remitido a la cláusula de rescisión del jugador, pero el Barça no pagará esa cifra. El fichaje de Fresneda sería una apuesta de futuro y en el área deportiva no quieren arriesgar una cantidad tan alta. Existe el convencimiento de que se puede llegar a un acuerdo siempre que haya una propuesta coherente y que sea beneficiosa para el Valladolid ahora y en el futuro. Y una opción pasaría por pagar un fijo algo superior a los 10 millones con variables en función del rendimiento que podrían acercarse a la cláusula de rescisión actual del jugador.

Por ahora, los movimientos han sido de consultas y la próxima semana será decisiva para intentar avanzar en el fichaje. El Barça cree que Fresneda tiene una gran capacidad de crecimiento y prioriza invertir en un jugador de futuro antes que traer a un jugador más experimentado y con una ficha mucho más alta. Había la posibilidad de luchar por Cancelo, pero su cesión del Manchester City por un año podría superar los 20 millones de euros entre el pago de préstamo y la ficha y se ve excesivo.

Fresneda también maneja el interés de otros clubs potentes de Europa. Por ahora no ha habido oferta oficial, pero en agosto se esperaban movimientos. El Barça busca avanzarse con la intención de llegar a un acuerdo aunque se manejan alternativas y no se pagará un precio fuera de mercado.