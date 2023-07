Ferran Torres: "Tengo contrato aquí y voy a quedarme en el Barça"

El de Foios, tras ver portería ante el Arsenal (5-3), habló sobre su futuro en el club Siendo uno de los futbolistas que estaría en la rampa de salida, tiene muy claro que quiere seguir en el Barça

Ferran Torres ha sido uno de los nombres propios del debut ante el Arsenal (5-3) en el que claramente se vio a un Barça que perdió potencia en la segunda mitad. El de Foios arrancó bien la pretemporada en Estados Unidos, siendo uno de los tres goleadores blaugranas.

El Arsenal llegaba mucho más rodado a la cita, tras disputar hasta cuatro amistosos en los últimos días. El Barça, con una realidad muy distinta, aún no había sumado ni un minuto de pretemporada por culpa de un virus intestinal. "Queríamos la victoria, pero el Arsenal estaba muy rodado. Nos ha faltado ritmo, hemos estado imprecisos y el campo no ayudaba. Ahora toca pensar en el Madrid, entrenar duro y coger ritmo", valoró.

Ferran Torres, durante el duelo ante el Arsenal | Agencias

Junto a Lewandowski y Raphinha, Ferran Torres fue el tercer goleador de los de Xavi en Los Ángeles. "Es muy importante empezar marcando para un delantero, arrancar con buena dinámica. Voy a luchar por un puesto en el equipo, y que decida el mister", reconoció.

CLARO SOBRE SU FUTURO

Con su futuro en el aire y siendo uno de los futbolistas que estarían en la rampa de salida, quiso hablar claro sobre su situación en el Barça tras el partido. "Los nombres -en la rampa de salida- los colocan los periodistas. Tengo contrato aquí, voy a quedarme. Me da igual lo que se diga de mi. Voy a trabajar como el que más", explicó muy tajante.

LA TEMPORADA PASADA, UN AÑO DIFÍCIL

El curso 2022-23 no fue el mejor para el de Foios. Sin embargo, sabe qué quiere conseguir esta temporada. "Soy el primer autocrítico, no fue una buena temporada el año pasado pero aprendí mucho. Estos altibajos me han servido para estar más fuerte ahora", finalizó.