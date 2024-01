Athletic - Barça: los momentos cumbre de una rivalidad centenaria

Tratándose de dos de los tres únicos equipos que siempre han jugado en Primera, es lógico que Barça y Athletic Club hayan protagonizado 240 duelos eléctricos, intensos, polémicos y vibrantes, 44 de ellos en la Copa del Rey. Este miércoles, San Mamés será el escenario de otro de esos choques, en este caso en los cuartos de final del 'torneo del K.O.' de la temporada 2023/24.

El pulso entre leones y blaugrana ofrece focos de tensión, récords goleadores y momentos inolvidables. Estos son algunos de los momentos cumbre de esta larga historia del 'otro' clásico del fútbol español:

Siete momento clave de la rivalidad Athletic - Barça

1920: primera final de copa, primera polémica

El primer gran partido que enfrentó a Athletic y Barça fue la final de la Copa de 1920. Se jugó en Gijón: el equipo vasco partía como favorito porque ya había ganado previamente siete títulos, por dos del Barça, pero fue el conjunto azulgrana el que se impuso por 2-1. Zamora, Samitier y Alcántara fueron titulares. Ya en aquellos tiempos hubo polémica, porque los cronistas enviados desde Bilbao se quejaron de la parcialidad del árbitro -Bertrán de Lis- e incluso de la alineación del Barça. “Es verdaderamente triste que al foot-ball catalán lo representen 'footbalistas' que no son catalanes; y luego no vale decir que los campeones de España son catalanes sols, sino que los hay que no lo son”, se quejaba el periodista de ‘El Pueblo Vasco’.

1931: la madre de todas las goleadas

El 8 de febrero de 1931, el Barça sufrió en Bilbao la peor derrota de su historia, al menos desde el punto de vista numérico: sigue siendo la mayor goleada de la historia de Primera división. El Athletic de Mr. Pentland ganó 12-1 al Barça en el primer partido de la segunda vuelta de la Liga 1930-31.

Bata marcó siete goles y a Goiburu le correspondió el honor de anotar el único del Barça. “Y no le marqué más porque vi la cara de su portero y me dio pena”, dijo Bata algún tiempo después.

1954: La grave lesión de Kubala en San Mamés

En sus primeras visitas a Bilbao, Kubala tuvo que luchar contra la objeción de una parte de la prensa a la contratación de extranjeros. José María Mateos, periodista bilbaíno y ex seleccionador español, cronista del Athletic, era uno de los más críticos con la llegada de futbolistas foráneos. "Su maestría se basa en cómo mueve los codos y cómo saca las posaderas", dijo de Kubala en 1951, en una semifinal de Copa que el Barça ganó en San Mamés.

Tres años más tarde, en mayo de 1954, Kubala volvió a Bilbao: una durísima entrada de Arieta I, que curiosamente también era delantero, le provocó una rotura del ligamento lateral interno y del menisco de la rodilla derecha. Fue operado y estuvo meses sin jugar: ya no volvería a recuperar el esplendor físico que caracterizó sus primeros años en el Barça.

Bata marcó 7 goles en el 12-1 del Athletic al Barça (1931) / Archivo Athletic Club Museoa

1974: la bofetada de Ángel Maria Villar a Johan Cruyff

Dos de los personajes más relevantes de la historia reciente del fútbol español se cruzaron en San Mamés el 24 de marzo de 1974. Era la primera temporada de Johan Cruyff en el Barça. Villar, jugador de buen toque, ya llevaba un par de años consolidado en la medular del Athletic. Esa temporada se habían abierto las puertas a la incorporación de jugadores extranjeros, decisión poco aplaudida en Bilbao, y el ambiente era tenso: Cruyff simbolizaba el fichaje foráneo, el futbolista venido de fuera a marcar la diferencia.

A Villar le tocó marcar a Cruyff. En el minuto 35, de manera inesperada, Villar le soltó una enorme bofetada al holandés y acto seguido, se fue al vestuario: ni siquiera esperó a que el árbitro, Soto Montesinos, le enseñase la roja directa. Luego explicaría que Cruyff le había estado provocando y que incluso le había estado dando patadas a escondidas del árbitro.

Villar fue sancionado con cuatro partidos de suspensión y 100.000 pesetas de multa. Sus compañeros de equipo se solidarizaron con él y le ayudaron a pagar. “La sanción me parece excesiva, pero como deportista la acepto. Ya tengo bastante problema con haber agredido al famoso Cruyff. Lo peor es que voy a quedar señalado por esto”, lamentaba Villar días después.

1981-1983: Schuster, Maradona y Goikoetxea

El punto más álgido y controvertido de la rivalidad entre ambos equipos llegó en los primeros años ochenta y de la peor forma posible: lesiones y un capítulo final de agresiones mutuas que, visto en perspectiva, resulta asombrosamente violento. Ladislao Kubala ya había sufrido en San Mamés una grave lesión de rodilla en la temporada 1953-54, pero fueron las lesiones de Schuster y Maradona las que desataron una guerra entre ambos equipos.

En 1981, una entrada de Andoni Goikoetxea a Schuster lesionó al alemán: rotura del ligamento interior, externo y de los cruzados de la rodilla derecha. Estuvo ocho meses sin jugar. Después del partido, dijo que jugar en Bilbao era como ir a Corea.

Con esos precedentes, Goikoetxea volvió a centrar las iras del barcelonismo dos años después: en septiembre de 1983, cazó a Maradona: fractura del maleolo peroneal del tobillo izquierdo de El Pelusa. A ‘Goiko’ le cayeron 18 partidos de sanción, posteriormente rebajados a diez. En 1992, volvió a ver a Maradona. “Parecerá increíble, pero no hablamos de lo que había sucedido, sino de nuestras familias. Reíamos y bromeábamos como si no hubiera pasado nada”.

Amorebieta, expulsado ante el Barça en 2010 / EFE

1984: Vergonzoso final de la final de Copa

La final de Copa de 1984 enfrentó a Athletic y Barça en el Bernabéu, en un ambiente de máxima tensión: Clemente y Menotti -personajes diametralmente opuestos- ya habían cruzado declaraciones.

El partido lo ganó el Athletic, pero en cuanto el árbitro pitó el final se desató una auténtica batalla campal entre jugadores y asistentes: patadas voladoras, puñetazos y una sensación general de bochorno colectivo. Se dictaron sanciones de tres meses, pero una amnistía indultó a los afectados.

2010: Roja a Amorebieta y silbidos para Iniesta

Dos meses después de marcar el gol que dio a España el Mundial de 2010, Andrés Iniesta visitó San Mamés: el Barça gana 1-3 con cierta comodidad, pero en el minuto 34, en un lance entre Iniesta y Amorebieta, el central del Athletic es expulsado.

La Catedral culpa al manchego y le acusa de cuentista. Desde entonces, en cada visita del Barça, Iniesta fue recibido con una sonora pitada en Bilbao.