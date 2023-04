El Barça aplica 'la estrategia Gavi' con Lamine Yamal

En La Masia trabajan con el jugador para que siga tocando de pies en el suelo y utilizan el reciente ejemplo de Gavi Destacan que está centrado y que, tras cometer un acto de indisciplina, aceptó el castigo e hizo propósito de enmienda

El partido que el Barça y el Betis disputaron el sábado en el Spotify Camp Nou tuvo un hecho histórico, el debut de Lamine Yamal en el primer equipo blaugrana, pasando a convertirse, con 15 años y 290 días, en el debutante más joven del Barça en la historia de la Liga.

Llevaba el catalán varias semanas entrenando con el primer equipo e incluso había ido convocado en los partidos contra el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano. A la tercera fue la vencida para este chico con cara de niño que vive desde hace cuatro años en La Masia y al que hace meses que le está cambiando la vida.

Lamine Yamal es uno de esos futbolistas elegidos. El Barça le trata como tal y le mima para que firme en julio, cuando haga los 16 años, su primer contrato profesional. Su proyección es tal que Jorge Mendes, uno de los representantes más importantes del mundo, pagó una buena suma de dinero hace unos meses para arrebatarle el jugador a Iván De la Peña.

Ejemplo de Gavi

Ahora, tras debutar en el primer equipo, su fama crecerá todavía más. Lo saben en La Masia, donde hace años que cuidan de él y lo forman no solo como futbolista, también como persona. Están preparados para gestionar todo lo que se le puede venir encima tras empezar a ocupar portadas de diarios. “Tenemos un ejemplo reciente con Gavi, que fue el cuarto debutante más joven en la Liga. Estos casos hay que tratarlos con naturalidad y mantener el mismo grado de exigencia y rigor en todos los aspectos”, explica Mike Puig, director de La Masia, que recuerda como trató el caso del andaluz y explica que tiene pensado hacer lo mismo con Lamine Yamal. “Es importante que sigan tocando de pies en el suelo. Es cierto que experimentan un cambio. Pierden el anonimato. Pasan de ser anónimos a casi no poder salir a la calle. Esto hay que tratarlo. Cuando debutó Gavi, recuerdo que me senté con él y le enseñé la lista de los diez debutantes más jóvenes de la historia del Barça. Por desgracia, algunos de ellos no habían hecho carrera en el primer equipo, no pudieron asentarse. Dentro de unos días, cuando vea a Lamine, haré lo mismo. Me sentaré con él. Quiero que me explique su experiencia, pero le mostraré esa lista para que vea que debe seguir trabajando y que debe seguir tocando con los pies en el suelo. Porque una vez llegas, lo importante es mantenerse”, explica el director de La Masia, que recuerda con orgullo que el caso de Lamine Yamal no es único, pues, aunque más mayor, hace unas semanas también debutó en el primer equipo, Aleix Garrido.



Además, todo lo que suceda con Lamine Yamal no coge por sorpresa ni a los responsables del fútbol base del Barça ni a los responsables de La Masia. “Hace tiempo que sabemos de su potencial. Que siendo cadete haya jugado con el juvenil A ya nos daba pistas de que es un futbolista que quemará etapas muy rápido. Esto lo trabajamos con él desde La Masia, como hacemos también con otros jugadores. Aquí tenemos la responsabilidad de formar a los jugadores también como personas. Es un entorno de protección, de salud y de proyección. Se les exige y se les cuida y se trabaja con psicólogos”, admite Mike Puig a este diario.

La sanción

En este sentido, hace unos meses, Lamine Yamal cometió un acto grave de indisciplina cuando estaba concentrado con la selección española sub-17 que dirige Julen Guerrero en compañía de dos compañeros más, uno del Real Madrid y otro del Atlético de Madrid. El azulgrana fue sancionado por la Federación Española y también por el Barça, que trató el caso con el propio jugador a través de la psicóloga del primer equipo, Laia Vinaixa, el equipo de psicólogos de La Masia y Mike Puig, director de la misma. “Tuvimos una conversación muy seria. Le dije que había cosas que no se podían hacer, que no se podían traspasar algunas líneas. El chaval me agradeció todo lo que hablamos y aceptó sin ningún tipo de problemas la sanción que le impuso el club. Es un chaval que está muy centrado, por eso me extrañó lo que pasó. Tuvo una actitud muy receptiva, en todo momento mostró un propósito de enmienda y dudo que vuelva a repetir una cosa como aquella”, dice Mike Puig sobre un jugador que en La Masia no ha causado ningún problema desde que reside desde hace cuatro años y que definen como “un chico tranquilo, que se ha adaptado totalmente a las normas, que es muy amigo de sus amigos y que ayuda siempre a los nuevos a adaptarse”.

Así han tutelado y seguirán tutelando a un jugador de solo quince años que ya ha hecho historia en el Barça y que todos en el club están seguros de que puede hacer cosas muy grandes. El primero, Xavi, que tras hacerlo debutar piensa llevárselo el próximo verano a la gira de pretemporada.