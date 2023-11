Barça - Alavés: horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports 2023/24

El Barça recibe al Alavés en la decimotercera jornada de la Liga Los de Xavi necesitan un triunfo para recuperar confianza y salir del bloqueo

Tras la victoria en el partido contra la Real Sociedad, el FC Barcelona recibe al Alavés este domingo 12 de noviembre de 2023, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2023/24, con el objetivo de pasar página de la derrota en la Champions ante el Shakhtar. El equipo azulgrana necesita recuperar sensaciones después de dos partidos muy flojos y mejorar su juego.

El Barça, en palabras de Xavi Hernández, está pasando por un bloqueo mental que no le está ayudando a desarrollar su mejor juego. El técnico no quiere más tropiezos para que la herida no se haga más grande y la pérdida de confianza sea mayor.

Además, el equipo azulgrana no puede permitirse más tropiezos en la Liga si no quiere volver a perder posiciones respecto al Real Madrid, su gran rival, que no pasó del empate contra el Rayo Vallecano. Y, claro está, de la cabeza de la Liga, donde se encuentra un Girona intratable.

El rival es propicio para ganar y jugar bien, aunque el Alavés intentará aprovecharse del mal momento del Barça para intentar sacar algo positivo del Lluís Companys y alejarse un poco más de las posiciones de descenso. En el último partido ganó al Almería (1-0) y pese a perder frente al Atlético de Madrid logró dos empates de mucho mérito ante el Villarreal y el Betis.

Pero se encontrarán delante un FC Barcelona con ganas de resarcirse después del último tropiezo europeo y que quiere irse al parón firmando una actuación convincente delante de su afición.

Para el partido, Xavi podrá seguir dando minutos a los jugadores que ha ido recuperando las últimas semanas, especialmente a Pedri, aunque seguirá sin poder contar con Frenkie de Jong.

El encuentro se verá por televisión en directo y en exclusiva a través de los canales Movistar Plus+ y Movistar LALIGA TV a partir de las 16:15 horas. Desde SPORT, como siempre, te contaremos todo lo que suceda en las horas previas, durante el partido y después del mismo para que no te pierdas ningún detalle.