Ter Stegen iguala el récord de Liaño y avisa: "Quiero superarlo"

Después de tres duelos consecutivos encajando, el guardameta alemán pudo echar el cierre en una tarde plácida contra el Mallorca El arquero logró ante el Mallorca la 26ª portería a cero en Liga, mejor marca histórica de la competición doméstica

Volvió la fiabilidad defensiva y Marc-André ter Stegen lo agradeció enormemente. El guardameta alemán, que encadenaba tres jornadas consecutivas encajando un tanto como mínimo, logró echar el cierre en una tarde plácida contra el Mallorca e igualó el récord de 26 porterías a cero de Francisco Liaño con el Deportivo de la Coruña en la temporada 1993-94. Ante el Celta de Vigo, en la última cita de la presente edición de la Liga, el teutón tendrá la oportunidad de culminar su histórico curso batiendo al arquero cántabro.

Ter Stegen no tuvo mucho trabajo en la tarde en la que igualó a Liaño: solo tocó 17 veces el balón, realizó una parada y efectuó un despeje. Acabó el encuentro con nueve de diez en pases y cuatro balones en largo completados. A pesar de estar visiblemente satisfecho tras igualar el récord de duelos sin encajar, el alemán avisó en zona mixta que tiene entre ceja y ceja batirle en Balaídos el próximo fin de semana.

Ambición máxima

“Es obvio que, si miramos los números, la temporada es extraordinaria e histórica. Me he sentido muy bien durante toda la temporada, pero estoy contento también por mis compañeros. Lograr estos números me hacen estar muy orgulloso de jugar en un club como el Barça”, empezó valorando Marc-André. “Es una locura alcanzar las 26 porterías a cero. Haberlo conseguido me hace muy feliz, era muy difícil lograrlo. Los últimos partidos sufrimos mucho en defensa, pero al final el premio ha llegado. Ahora, el objetivo es superarlo. Una vez estás ahí, hay que atacarlo. No es una misión mía, sino de todo el equipo. Tengo que reconocer que ahora estoy más tranquilo, llegar a estas alturas y no igualar el récord hubiera sido muy duro”, remató.

Tanto con su actitud sobre el terreno de juego (celebró el final del compromiso levantando los puños tras 90 minutos de concentración absoluta) como con sus declaraciones, Ter Stegen demostró que, para él, acabar como el meta que más veces ha dejado su portería a cero no es una cuestión menor. No lo tendrá fácil, sin embargo, para superar a Liaño. El Celta, que ha perdido en Cádiz, solo tiene un punto de margen respecto a las posiciones de descenso a Segunda y no tiene margen de error. El equipo gallego se jugará la vida, así que el teutón y sus compañeros deberán estar muy inspirados.