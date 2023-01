El Atlético, atento al futuro de Ferran Torres en el Barça

El club colchonero podría ir a por él si el Barça acaba fichando a Carrasco El club blaugrana, por ahora, no escuchará ofertas por el extremo hasta verano

Ferran Torres puede ser una de las bazas de mercado del Barça en verano. El atacante no se ha consolidado en el Camp Nou y tiene mucho mercado a pesar de que no ha explotado como blaugrana. Xavi quiere seguir apostando por el internacional español, pero hay clubs atentos a lo que pueda decidir el Barça con él. El Atlético de Madrid ya preguntó por su situación en las negociaciones para fichar a Memphis y en verano podría plantearse su incorporación si el jugador no entra en los planes de futuro blaugrana.

El Atlético quiere plantear una revolución ofensiva la próxima temporada. Espera vender de forma definitiva a Joao Félix y abrirá las puertas a Carrasco, mientras que Lemar acaba contrato y no hay intención de que siga. Morata sigue en duda, por lo que los únicos indiscutibles serían Correa y un Griezmann que está realizando una temporada excepcional. Ferran Torres encaja y mucho al Atlético y los colchoneros podrían utilizar la baza de Carrasco para intentar cerrar una operación interesante.

El Barça no ha escuchado ofertas por Ferran Torres en enero a pesar de que algunos clubs habían preguntado por su cesión. La confianza en el jugador sigue siendo total y Xavi Hernández aún piensa que puede revertir su situación a pesar de que ha perdido la vitola de titular. Torres no ha tenido suerte con el gol y sabe que en verano el club puede necesitar alguna venta. El principal escollo son los 55 millones de euros que el Barça pagó por él, aunque ya se ha amortizado parte de esta cantidad y su precio de salida podría rebajarse en unos 10 millones de euros si fuera necesario.

El club blaugrana está decidido a fichar a Carrasco y es ahí dónde el Atlético podría entrar a por Ferran Torres siempre que las condiciones económicas fuesen buenas. No hay duda que se trata de un futbolista con mucho futuro por delante y con la certeza de que en otros equipos podría rendir mejor que en el Barça. En la Premier también hay clubs atentos a lo que pueda suceder con un futbolista que en el Manchester City tuvo un rendimiento regular.

En todo caso, habrá que ver qué es lo que sucede en esta segunda fase del curso. El Barça tiene mucha pólvora arriba y Ferran Torres deberá luchar por hacerse un hueco. Su expulsión ante el Atlético no ha ayudado a tener más regularidad, pero queda mucho y las decisiones se toman a finales de curso. Pero si una cosa queda clara es que hay muchos equipos que valoran a Ferran y el Atlético es uno de ellos.