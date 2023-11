El Aston Villa no se plantea el regreso anticipado de Lenglet

Unai Emery está muy contento con él y cuenta con él como titular en la Europa League El futuro de Clément en la Premier de cara a la próxima temporada no está definido

Unai Emery está muy contento con Clément Lenglet. Está haciendo dos equipos, uno en la Premier y otro en la Europa League en la que es titular indiscutible el francés. El Aston Villa quiere la competición. En el contrato de cesión del defensa central francés no se contempla la rescisión ni el regreso anticipado del jugador, de la misma manera que desde Birmingham me confirman que será muy difícil por no decir imposible que se quede la próxima temporada.

El Villa tiene dos centrales zurdos: Pau Torres y Tyron Migs, internacional inglés que se rompió el cruzado hace unos meses, pero estará para la temporada que viene con lo que el puesto está más que cubierto. Por cierto, que Lenglet ha sido papá en Birmingham.

Se le complica la vía Alemana al Barcelona

Es un mercado que gusta, y mucho, en Can Barça. En los últimos tiempos se ha especulado con la posibilidad de tentar al extremo del Bayern Leroy Sané. Sin embargo, el internacional alemán tiene ya sobre la mesa una oferta de renovación de un contrato que expira en el 2025 y sólo saldría por una oferta millonaria, no menos de 100 millones de euros.

La otra perla es Florián Wirtz que tal como publicó SPORT ha sido seguido muy de cerca e incluso se habló con su entorno sabiendo que el gran sueño del talentoso mediapunta era jugar en el Barcelona.

Ahora se ve como la operación económica es imposible. Esta también en casi 100 millones de euros y Wirtz apunta a Inglaterra por más que Fernando Garro, el presidente del Leverkusen, sea socio del Barcelona.

La nueva vida de Ansu Fati en Brighton

Ansu Fati ha iniciado una nueva vida en el Brighton y en Brighton. El delantero blaugrana cedido al conjunto de la Premier League vive con su hermano en en la localidad del sur de Inglaterra y vuelve a saborear la gloria del gol en la Premier.

Ansu va dando pasos poco a poco para tratar de recuperar lo que fue. Su entrenador, Zerbi, se ha mostrado muy exigente con todos los jugadores y Ansu no es una excepción, pero el delantero sabe qué es lo que toca. Va cogiendo esa confianza que parecía haber perdido en los últimos tiempos y, por suerte para él, en Inglaterra está algo alejado de la enorme presión que sufría en casa.

Es verdad que tras la última presencia en Noruega, y aunque no le salieran del todo las cosas bien, esperaba estar en la lista de la selección española para los próximos partidos ante Chipre y Georgia. Lo importante es que está recuperando sensaciones y que su sueño de triunfar en el Barcelona no se ha disipado. Por cierto, ahora que se estrenó el documental de Bojan, algunos han visto ciertos detalles con la carrera de Ansu al que se le puso mucha presión desde el comienzo cuando no era más que un joven canterano.