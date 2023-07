Arda Güler ni empezará la pretemporada

Según cuentan desde Turquía, el chico, que debía pasar hoy las pruebas físicas e incorporarse a los entrenamientos, tan solo acudirá para despedirse Estaba citado en Can Bartu, la ciudad deportiva del Fenerbahce; antes, a las 15:00 (hora peninsular española), rueda de prensa del presidente y del entrenador Ismail Kartal

El culebrón Arda Güler está cerca de llegar a su fin. El Barça, que tenía un principio de acuerdo, vio ayer como una oferta de última hora sacando la chequera de Florentino Pérez daba un giro 'dramático' a los acontecimientos.

Según informaron varios medios turcos y replicó el reputado periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, el chico habría aceptado las condiciones con el Real Madrid. Más dinero para el Fenerbahce, más dinero para él y los suyos. Eso sí, todavía no está 100% sellado y el Barça no desiste.

En cualquier caso, estaba previsto que hoy realizara las pruebas físicas/médicas y arrancara la pretemporada con el Fenerbahce. Pero, según cuentan en Turquía, ni siquiera pasará por ese trámite.

RUEDA DE PRENSA

Arda tan solo acudirá a Can Bartu, ciudad deportiva del Fenerbahce, para despedirse de sus compañeros y de la gente del club. Entienden que no tiene sentido que empiece a ejercitarse aunque no se haya hecho oficial el fichaje.

A partir de las 16 hora local, hay la rueda de prensa de presentación del nuevo técnico, Ismail Kartal. También estará el presidente Ali Koç.