Araujo da la cara

Ronald Araujo fue protagonista en la eliminación del Barça ante el PSG. Con la eliminatoria controlada por el equipo de Xavi Hernández y dos goles de ventaja para los azulgranas, el uruguayo tomó una decisión que acabó siendo decisiva. Corría la media de hora de juego cuando el central hizo una falta sobre Barcola cuando el extremo del PSG marchaba solo hacia la portería de Ter Stegen. Vio la roja y el partido y la eliminatoria cambiaron.

El uruguayo, uno de los capitanes del Barça, dejó el césped muy enfadado con el árbitro, pues consideraba que la acción no merecía un castigo tan duro. Lo pasó muy mal viendo el encuentro y la eliminación de su equipo y también pasó una mala noche tras haber recibido incluso alguna crítica por parte de alguno de sus compañeros.

Este miércoles se entrenó con el grupo, algo más animado pero siendo consciente de la responsabilidad que tuvo en la eliminatoria. Entiende el uruguayo, todo compromiso con el club, que debe afrontar su error, estando seguro de que la jugada acabará haciéndole mejor futbolista, que es un error del que aprenderá.

Afectado, el jugador ha lanzado un mensaje a la afición a través de las redes sociales. "El fútbol que tantas alegrías me dio, ahora me golpea duro. Agradezco a todos aquellos que están incondicionalmente a mi lado, a mis compañeros que dejaron todo en el campo, y a la hinchada que creyó en este equipo hasta el final. Siento mucho no darles esta alegría. Lo volveremos a intentar. ¡Força Barça, ara i sempre!".

Tras horas duras y como gran profesional que es, Araujo quiere pasar página y centrarse ya en el clásico de este domingo contra el Real Madrid, un partido en el que el Barça debe sumar los tres puntos para seguir manteniendo esperanzas de remontada en la Liga. Lo hará de forma definitiva este jueves. El central acudirá a la presentación de la decimonovena edición del libro 'Relats Solidaris de l'Esport', que apadrina junto a Cristhian Stuani y que este año destinará sus beneficios a la Fundación de Oncología Infantil Enrique Villavecchia. Araujo, además de ayudar en un acto solidario, responderá las preguntas de los periodistas. "Necesita hablar", explican desde su entorno.