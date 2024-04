¡Mensajes cruzados! La contundente respuesta de Kounde a Gündogan

La derrota contra el PSG en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League ha sido un duro golpe para el vestuario del Barça. Los azulgranas, que ganaron en París por un ajustado 2-3, son conscientes que, tras ponerse por delante en el Estadi Olímpic en los primeros minutos de partido, han dejado pasar una oportunidad de oro para llegar a las semifinales de la máxima competición europea.

En este sentido, Jules Kounde, uno de los pilares de la defensa azulgrana y de los mejores jugadores de la eliminatoria, se ha pronunciado en su perfil de Instagram tras la derrota:

"Una decepción inmensa no clasificarse para las semis cuando teníamos todo para hacerlo. Por cierto ganamos como equipo y perdemos también como equipo, siempre. Toca recuperar y prepararse para El Clásico de este domingo. Gracias por el apoyo culers", escribía Jules Kounde en su cuenta personal.

Un 'por cierto' muy delatador que responde a las palabras de Ilkay Gündogan, que comentó de manera muy holgada el error de Araujo en la jugada de la expulsión: "Prefiero conceder el gol o incluso un uno contra uno", llegó a decir en los micrófonos de zona mixta.

El alemán, sin embargo, no fue el único en comentar la expulsión. Ter Stegen, segundo capitán del equipo, también exculpó al árbitro de la decisión mientras veía la imagen en el monitor de Movistar en el momento de la entrevista: "Se puede pitar porque lo agarra”.

Frenkie de Jong, por su parte, fue menos contundente en sus palabras y dudó de la decisión del colegiado: "No he visto las imágenes, solo me queda la sensación de que el control de Barcola era muy lejano e iba a las manos del portero”.